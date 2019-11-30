Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри

  • 22
Забуті автомобілі на Гаваях - фото 1
Забуті автомобілі на Гаваях / behance.net/thomasstrogalski

Німецький фотограф натрапив на сліди цивілізації на розкішному острові Мауї на Гаваях у вигляді забутих та розтрощених авто. Виглядає це доволі несподівано та захопливо!

Фотограф Томас Строгальскі (Thomas Strogalski) з Німеччини провів 5 тижнів на одному з найбільших островів на Гаваях. На Мауї він досліджував природу та блукав лісом, коли натрапив на колись потужні автомобілі, які зараз сховались під ліанами та деревами. Так і виникла серія знімків під красномовною назвою "Природа повертає собі" (Nature Takes Over).

І ще: У ще одному місті на Сицилії можна купити будинок за 1 євро

"Мене захоплює думка, що врешті-решт природа забере людину. З миром, безперервно, з постійною адаптацією, природа, схоже, відновлює те, що хотіли від неї забрали". – ділиться думками Томас.

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371260

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371261

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371262

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371263

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371264

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371265

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371266

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371267

Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри - фото 371268

Джерело всіх фото: behance.net/thomasstrogalski

Читайте також: Названо найкращі країни Європи для комфортного життя

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 727
Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
  • 26 листопада, 19:21
  • 4641
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 6052
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл