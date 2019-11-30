Фотограф знайшов у гавайських лісах занедбані авто: ефектні кадри

Німецький фотограф натрапив на сліди цивілізації на розкішному острові Мауї на Гаваях у вигляді забутих та розтрощених авто. Виглядає це доволі несподівано та захопливо!

Фотограф Томас Строгальскі (Thomas Strogalski) з Німеччини провів 5 тижнів на одному з найбільших островів на Гаваях. На Мауї він досліджував природу та блукав лісом, коли натрапив на колись потужні автомобілі, які зараз сховались під ліанами та деревами. Так і виникла серія знімків під красномовною назвою "Природа повертає собі" (Nature Takes Over).

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"Мене захоплює думка, що врешті-решт природа забере людину. З миром, безперервно, з постійною адаптацією, природа, схоже, відновлює те, що хотіли від неї забрали". – ділиться думками Томас.

Джерело всіх фото: behance.net/thomasstrogalski

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