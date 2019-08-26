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Цей "будиночок хоббіта" всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото

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Цей "будиночок хоббіта" всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 1

Якщо ви думали, що архітектура не може бути природною, Хав'єр Сеносіайн готовий довести, що ви помилилися. Горбиста місцевість недалеко від Мехіко стала ідеальним місцем для чудесного будинку, побудованого Хав'єром – будинок, що нагадує арахіс.

Місцевість оточують зелені дюни і прекрасні дерева, і цей будинок залишається майже невидимим. Він був побудований у 1984 році і вже тоді вважався чимось таким, що абсолютно випереджає час.

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Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350199
Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350200

Будинок настільки легко вписаний в природне середовище, що якщо ви йдете по саду, ви можете пройти по даху будинку, навіть не усвідомлюючи цього. У цьому "фішка" ідеї – архітектор зміг використати природні форми і побудувати будинки у вигляді змії, гриба, акули і навіть квітів.

Органічний будинок створений за зразком арахісової шкаралупи, що робить його досить просторим. У нього є два овальних простори, які зв'язані вузьким проходом. Одна з камер може використовуватися вночі і призначена для усамітнення, а інша яскрава і використовується для громадських цілей. Хоча внутрішня частина може виглядати як печера, насправді в ній є велике вікно, яке виходить на красивий пейзаж, повний зелені.

Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350198
Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350201

Хав'єр вирішив об'єднати всі основні елементи будинку, такі як їдальня, кухня, спальня, ванна, вбиральня і вітальня, в цьому витворі мистецтва. Внутрішні частини були зроблені більш прохолодними, і будинок захищений від сонячного світла, шуму і пилу. Це ідеальне місце для релаксу.

Сходи ведуть вниз в спальні кімнати, які трохи темніші. В іншому, цей напівзаглиблений будинок досить сонячний з належними системами вентиляції. Він ідеально спроєктований для використання людиною і може виглядати як печера або щось давнє, доісторичне, створене пращурами.

Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350196
Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350197
Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350202
Цей 'будиночок хоббіта' всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото - фото 350204

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Джерело: truththeory
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