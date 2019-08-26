Цей "будиночок хоббіта" всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото

Якщо ви думали, що архітектура не може бути природною, Хав'єр Сеносіайн готовий довести, що ви помилилися. Горбиста місцевість недалеко від Мехіко стала ідеальним місцем для чудесного будинку, побудованого Хав'єром – будинок, що нагадує арахіс.

Місцевість оточують зелені дюни і прекрасні дерева, і цей будинок залишається майже невидимим. Він був побудований у 1984 році і вже тоді вважався чимось таким, що абсолютно випереджає час.

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Будинок настільки легко вписаний в природне середовище, що якщо ви йдете по саду, ви можете пройти по даху будинку, навіть не усвідомлюючи цього. У цьому "фішка" ідеї – архітектор зміг використати природні форми і побудувати будинки у вигляді змії, гриба, акули і навіть квітів.

Органічний будинок створений за зразком арахісової шкаралупи, що робить його досить просторим. У нього є два овальних простори, які зв'язані вузьким проходом. Одна з камер може використовуватися вночі і призначена для усамітнення, а інша яскрава і використовується для громадських цілей. Хоча внутрішня частина може виглядати як печера, насправді в ній є велике вікно, яке виходить на красивий пейзаж, повний зелені.

Хав'єр вирішив об'єднати всі основні елементи будинку, такі як їдальня, кухня, спальня, ванна, вбиральня і вітальня, в цьому витворі мистецтва. Внутрішні частини були зроблені більш прохолодними, і будинок захищений від сонячного світла, шуму і пилу. Це ідеальне місце для релаксу.

Сходи ведуть вниз в спальні кімнати, які трохи темніші. В іншому, цей напівзаглиблений будинок досить сонячний з належними системами вентиляції. Він ідеально спроєктований для використання людиною і може виглядати як печера або щось давнє, доісторичне, створене пращурами.

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