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Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою

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Гармонія людей і природи - фото 1
Гармонія людей і природи / instagram

Талановита фотограф Моніка Карвалью відмінно поєднує воєдино людину і природу. Заціни!

Дизайнер та ілюстратор на ім'я Моніка Карвалью створює унікальні роботи в фотошопі, поєднуючи воєдино фотографії людей і природи. Подібні оптичні ілюзії точно зможуть вас здивувати, адже виглядають вони дійсно вкрай незвично.

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Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302235

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302236

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302237

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302238

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302239

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302240

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302241

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302242

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302243

Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою - фото 302244

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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