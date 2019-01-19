Фотограф знайшла спосіб показати гармонію між людьми і природою

Талановита фотограф Моніка Карвалью відмінно поєднує воєдино людину і природу. Заціни!

Дизайнер та ілюстратор на ім'я Моніка Карвалью створює унікальні роботи в фотошопі, поєднуючи воєдино фотографії людей і природи. Подібні оптичні ілюзії точно зможуть вас здивувати, адже виглядають вони дійсно вкрай незвично.

Це цікаво: Як виглядає сучасне місто-привид із покинутих "діснеївських замків" в Туреччині

Читайте також: Захоплює дух: на конкурсі Dronestagram вибрали 50 накращих знімків року