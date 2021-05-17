Фотограф з Запоріжжя показав красу нічної грози

По всій Україні сьогодні, 17 травня, очікуються грози. Тим часом у Запоріжжі негода вже встигла повирувати, а місцеві фотографи встигли закарбувати її на фото.

Минулої ночі в Запоріжжі пройшов дощ з грозою і блискавкою. Шикарні знімки природного явища з'явилися у фейсбуці фотографа Олександра Позднякова.

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Місцевому фотографу вдалося зробити казкові і водночас містичні кадри блискавки в небі. "Нічна гроза, блискавки блищали по декілька штук за секунду, страшне і одночасно чарівне видовище!", – прокоментував свою нічну зйомку фотограф. Сьогодні про негоду, яка вирувала в Запоріжжі, нагадує лише злегка мокра земля і калюжки на асфальті.

Зазначимо, Олександр Поздняков знімав грозове небо над Хортицьким районом міста.

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