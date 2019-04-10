Фотограф з Угорщини створює мікроскопічні світи: вражаючі фото

Фотограф з Угорщини Пітер Чакварі останні три роки працює над проектом Tiny Westeland – створює цікаві ілюзії мікроскопічних світів, поєднуючи маленькі фігурки людей з предметами повсякденного життя.

Одного разу в магазині на маленькому острові в англійському каналі фотограф Пітер Чакварі запримітив маленькі фігурки людей. Так з'явився проект Tiny Westeland, якому Чакварі присвятив уже три роки.

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Час від часу митець купує фігурки людей в спеціалізованих магазинах. Іноді збирає їх з різних частин тіл інших моделей. Деякі з робіт фотографа – плід його уяви, але є і такі, які обіграють реальні ситуації. Зацініть:

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