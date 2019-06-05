Фотограф з Німеччини показує подорожі світом: яскраві фото

Фотограф-самоучка з Німеччини мандрує країнами та надихає на подорожі інших. Ці атмосферні фото змусять замислитись над відпусткою!

Знайомтесь, Менді Розенфельд (Mandy Rosenfeld) - фотограф-самоучка, яка працює та мешкає у Німеччині. У вільний час жінка досліджує світ разом зі своєю камерою Canon EOS 70D, намагаючись зафіксувати найкрасивіші місця нашої планети. Тому не дивно, що за сторінкою Менді в соцмережі Instagram стежать понад 83 тисячі осіб. Насолоджуйтесь!

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Джерело всіх фото: instagram.com/rosenfeld.mandy

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