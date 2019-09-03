Фотограф з Австрії проводить виставки своїх робіт під водою: ефектні фото

Протягом восьми років фотограф Андреас Франке виставляє свої роботи на уламках затонулих кораблів, щоб привернути увагу до забруднення Світового океану.

Фотограф Андреас Франке з Відня провів виставку своїх знімків на затонулому кораблі "Генерал Ванденберг" біля узбережжя Флориди.

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Щоб побачити експозицію, необхідно опуститися на глибину від 40 до 50 метрів. Для виставки Франке зробив 24 портрети людей, які "тонули" у морі пластику.

Фотографії пробули під водою три місяці, з травня по серпень, і тепер їх покажуть вже у галереї. За цей час знімки вкрилися сіллю, водоростями й іншими мікроорганізмами.

Франке не прибирав наліт, щоб дати відвідувачам майбутньої виставки уявлення про красу океану, а також істот, які мешкають в ньому.

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