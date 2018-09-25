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Фотограф створює неймовірні портрети під водою

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Зараз у фотографа понад 400 тис. шанувальників у Інстаграмі - фото 1
Зараз у фотографа понад 400 тис. шанувальників у Інстаграмі / elenakalisphoto

Як виглядає справжня підводна казка.

Олена Калис – фотограф, який спеціалізується на підводній фотографії. Олена вже багато років разом зі своєю сім'єю живе і працює на Багамах.

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Зараз у фотографа понад 400 тис. шанувальників у Інстаграмі. Її роботи це не просто фотографії під водою, це цілі історії, в яскравому світі яких живуть свої герої. На її знімках ми можемо побачити підводні казки, історії кохання, морських німф і русалок.

Зокрема, знімки покликані нагадати, наскільки корисна йога для фізичного і психічного здоров'я людини – як показують численні дослідження фахівців, йога здатна позбавити стресу, знизити ризик серцево-судинних захворювань, а також допомогти підтримувати нормальну вагу.

Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278242
Фотограф створює неймовірні портрети під водою
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278241
Фотограф створює неймовірні портрети під водою
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278240
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278239
Фотограф створює неймовірні портрети під водою
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278238
Фотограф створює неймовірні портрети під водою
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278237
Фотограф створює неймовірні портрети під водою
Фотограф створює неймовірні портрети під водою - фото 278236
Фотограф створює неймовірні портрети під водою

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Джерело: elenakalisphoto
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