Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Зараз у фотографа понад 400 тис. шанувальників у Інстаграмі / elenakalisphoto

Як виглядає справжня підводна казка.

Олена Калис – фотограф, який спеціалізується на підводній фотографії. Олена вже багато років разом зі своєю сім'єю живе і працює на Багамах.

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Зараз у фотографа понад 400 тис. шанувальників у Інстаграмі. Її роботи – це не просто фотографії під водою, це цілі історії, в яскравому світі яких живуть свої герої. На її знімках ми можемо побачити підводні казки, історії кохання, морських німф і русалок.

Зокрема, знімки покликані нагадати, наскільки корисна йога для фізичного і психічного здоров'я людини – як показують численні дослідження фахівців, йога здатна позбавити стресу, знизити ризик серцево-судинних захворювань, а також допомогти підтримувати нормальну вагу.

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

Фотограф створює неймовірні портрети під водою

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