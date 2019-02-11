Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей

У цих незвичайних фото можна знайти навіть котячу шерсть / ABC News

Цей митець використовує незвичайну техніку. Ніколи не здогадаєтеся, з чого його картини.

Фотограф Навід Бараті створює дивовижні космічні історії з... продуктів і підручних предметів.

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У хід йде все: олія, косметика і навіть котяча шерсть. Виходить дуже натурально. Якщо докласти трохи фантазії, то, дивлячись на роботи Навіда, можна буквально відчути подих космосу.

Вода, вершки, кокосове молоко, харчові барвники, кориця, розпушувач



Котяча шерсть, часниковий порошок, сіль, борошно, кмин, куркума



Вода, вершки, харчовий барвник, сіль, кориця



Кава, сіль, цукор, кукурудзяний крохмаль, кориця



Сливки, кокосове молоко, вода, харчовий барвник



Оливкова олія, кунжутна олія, вода, кмин, кориця, борошно



Харчова сода, сіль, цукор, порошок каррі, кориця



Косметика, оливкова олія, крейда, порошок, дитяча сіль, вода



Вода, харчовий барвник, цукор, кориця, кмин

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