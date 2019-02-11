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Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей

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У цих незвичайних фото можна знайти навіть котячу шерсть - фото 1
У цих незвичайних фото можна знайти навіть котячу шерсть / ABC News

Цей митець використовує незвичайну техніку. Ніколи не здогадаєтеся, з чого його картини.

Фотограф Навід Бараті створює дивовижні космічні історії з... продуктів і підручних предметів.

І ще: З космосу надіслали знімки Землі з незвичайного ракурсу

У хід йде все: олія, косметика і навіть котяча шерсть. Виходить дуже натурально. Якщо докласти трохи фантазії, то, дивлячись на роботи Навіда, можна буквально відчути подих космосу.

Вода, вершки, кокосове молоко, харчові барвники, кориця, розпушувач

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307051
Котяча шерсть, часниковий порошок, сіль, борошно, кмин, куркума

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307052
Вода, вершки, харчовий барвник, сіль, кориця

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307053
Кава, сіль, цукор, кукурудзяний крохмаль, кориця

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307054
Сливки, кокосове молоко, вода, харчовий барвник

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307055
Оливкова олія, кунжутна олія, вода, кмин, кориця, борошно

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307056
Харчова сода, сіль, цукор, порошок каррі, кориця

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307057
Косметика, оливкова олія, крейда, порошок, дитяча сіль, вода

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307058
Вода, харчовий барвник, цукор, кориця, кмин

Фотограф створює космічні пейзажі зі звичайних речей - фото 307059

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Джерело: elfanzine
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