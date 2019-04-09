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Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів

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Фотопроект від іспанського фотографа - фото 1
Фотопроект від іспанського фотографа / boredpanda

Іспанський фотограф Хаві Бу представив серію незвичайних знімків, на яких зображені траєкторії польотів пташиних зграй. На цих знімках можна розглянути ще й рухи крил.

Ще з дитинства фотограф з Іспанії Хаві Бу захопився птахами. Цікавитися природою, і особливо птахами, він став завдяки незабутнім довгим прогулянкам з дідусем. З того часу інтерес фотографа до птахів продовжував зростати, і в кінцевому підсумку він став центром його проекту Ornitographies.

І ще: Вид знизу: епічні фото тварин з незвичного ракурсу

На унікальних знімках можна детально розгледіти траєкторії птахів та рухи їхніх крил. Насолоджуйтеся:

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319984

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319985

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319986

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319987

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319988

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319989

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319990

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319991

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319992

Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів - фото 319993

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Джерело: boredpanda
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