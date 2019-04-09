Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів

Іспанський фотограф Хаві Бу представив серію незвичайних знімків, на яких зображені траєкторії польотів пташиних зграй. На цих знімках можна розглянути ще й рухи крил.

Ще з дитинства фотограф з Іспанії Хаві Бу захопився птахами. Цікавитися природою, і особливо птахами, він став завдяки незабутнім довгим прогулянкам з дідусем. З того часу інтерес фотографа до птахів продовжував зростати, і в кінцевому підсумку він став центром його проекту Ornitographies.

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На унікальних знімках можна детально розгледіти траєкторії птахів та рухи їхніх крил. Насолоджуйтеся:

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