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Американець продав анімацію зі смітником за 250 тисяч доларів
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Художник із Лос-Анджелеса під псевдонімом Robness продав гіфку сміттєвого бака у вигляді NFT за 250 тисяч доларів. Чоловік просто завантажив у мережі картинку та наклав на неї кілька ефектів. Ось і все мистецтво, яке принесло йому шалені гроші.
Як повідомляє Mashable, Robness створив гіфку кілька років тому. Тепер же він на ній непогано заробив.
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"Я навіть не пам'ятаю, звідки взяв картинку, напевно, з Google", – розповів він кореспондентам AFP.
Художник наклав на зображення пластикового бака ефекти перешкод й опублікував результат на криптоаукціоні SuperRare.
Після цього, сказав Robness, лот видалили модератори майданчика, проте нещодавно його раптово повернули. У SuperRare пояснили художнику, що спочатку учасники спільноти не вважали роботу мистецтвом, але тепер їх погляди змінилися.
Завдяки цьому випадку, NFT-сміття стало локальним мемом і породило сотні наслідувачів. Коли криптоаукціони заповнили копії роботи, колекціонери зацікавилися оригіналом. Один із них і вирішив купити лот за 250 тисяч доларів.
"Він зателефонував мені, бо хотів дізнатися більше про цю історію, і ми проговорили близько 30 – 45 хвилин про все це, і більшу частину часу він сміявся, – згадує митець. – Він захотів забрати гіфку, я назвав ціну, і все це закінчилося".
До цього моменту Robness опублікував на платформі понад 144 лоти, 113 з яких вже продані за ціною до кількох тисяч доларів. Автор сказав, що почав займатися криптовалютами та цифровим мистецтвом у 2014 році, коли йому довелося жити в машині та перебиватися випадковими заробітками.
Тепер завдяки мистецтву художнику вистачає на життя.
"Зараз я заробляю набагато більше, ніж раніше, коли працював бариста", – жартує він.
Ми можемо скільки завгодно сміятися з покупців NFT-мистецтва, але за ним таки майбутнє. І ми мусимо визнати, що у сучасних художників значно вищі шанси казково розбагатіти, ніж у їхніх колег по цеху сотню років тому.
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