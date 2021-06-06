Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото

Фотограф з Лондона зобразив усі локації у рідному місті, де знімався фільм "Круелла" (продовження "101 далматинця" з Еммою Стоун у головній ролі).

Хлопець зіставив їх з кадрами з картини та виклав на своєму інстаграмі. Дивіться, як усе це виглядає.

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Я вирушив у невелике дослідження світу "Круелли" після того, як з'являлися всі локації Лондона. Було дуже весело спостерігати за кожною! Я запланував побувати у кожному місці: Від Грінвіча до самого серця моди в "Ліберті" – локації, яка втілює в собі все, про що йде мова у цьому фільмі, – підписав свій пост блогер.

Його фанатам знімки теж припали до душі. "Спасибі за пригоди", "Фото чудові. Мені теж потрібно побачити ці місця своїми очима вже завтра", – писали вони у коментарях.

Якщо ви ще не бачили фільм, то рекомендуємо це зробити, поки його ще показують у кінотеатрах. А для максимального переконання рекомендуємо глянути трейлер "Круелли" з Еммою Стоун у головній ролі:

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