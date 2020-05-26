Фотограф показує, як безпечно проїхатися в метро: знімки рук обережних пасажирів

Фотограф з Брукліна Ханна Ла Фоллетт Раян фотографує руки пасажирів у нью-йоркському метро. Знімки дівчини демонструють, як вкрай обережні люди, не торкаючись ні до чого, пересуваються мегаполісом у підземці під час пандемії коронавірусу.

Ханна Ла Фоллетт Раян непомітно фотографує на iPhone руки у вагонах метро останні п'ять років, ще задовго до того, як світ охопила пандемія коронавірусу. Однак, згадує вона, в дні, які передували карантину, їй все частіше доводилося бачити дезінфікуючий засіб для рук і занепокоєння.

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"Коли я робила ці фотографії, у людей не було багато інформації про Covid-19, і ви можете побачити страх перед невідомим", – каже фотограф.

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