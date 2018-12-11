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Фотограф показує неймовірну красу Азії
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Талановитий фотограф ділиться знімками Азії, які надихають гайнути у мандри. Насолоджуйтесь!
Знайомтесь, фотограф, DJ та графічний дизайнер під псевдо RK з Тайваню, який працює та мешкає у Токіо. Роботи хлопця настільки ефектні, що він є одним з офіційних фотографів міста ось вже 5 років. До того ж, він веде профіль в соцмережі Instagram, де за ним стежать понад 176 тисяч осіб. І це не дивно, адже кадри з різних куточків Азії здаються нереальними і змушують затримати погляд.
І ще: Особлива краса Риму з несподіваного ракурсу: фото
Джерело всіх фото: instagram.com/rkrkrk
Читайте також: Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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