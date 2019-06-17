Фотограф показав, як його змінила Японія: захопливі кадри

Американський фотограф довго намагався розкрити свої уміння у зйомці, аж поки не втілив у реальність давню мрію про мандрівку до Японії. Як хлопця змінила країна вранішнього сонця і як вона виглядає в особливому світлі – дивіться далі.

Знайомтесь, Антоні Преслі (Anthony Presley) – талановитий фотограф зі США, який зумів перетворити мрію про поїздку в Японію у реальність. Ще з дитинства він хотів опинитись у цій зовсім іншій країні, тому перша зустріч стала своєрідним поштовхом ламати колишні бар'єри.

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До цієї подорожі Ентоні постійно працював над різними ідеями, вивчав стилі зйомки, намагаючись відшукати те, що приноситиме йому справжнє задоволення. Хлопець зізнається, що використовував фотографію у якості способу самовираження та у терапевтичних цілях. Але за кілька років внутрішньої радості від процесу вже не було. Аж до зустрічі з Японією на власні очі. Готові оцінити кари із найособистішої зйомки Преслі?

Джерело всіх фото: instagram.com/apresley89

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