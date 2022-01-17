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Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах

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Неймовірна Нова Зеландія - фото 1
Неймовірна Нова Зеландія / david-hoepfner.de

Німецький фотограф відкрив Нову Зеландію з нових ракурсів, показавши неймовірну природу та ландшафти цієї країни. Це необхідно побачити!

Талановитий фотограф Девід Хепфнес з Німеччини поділився кадрами з мандрівки до Нової Зеландії, від яких перехоплює подих. Він назвав цю серію "I raro i nga whetu" – під зірками у Новій Зеландії, яка сповнена романтизму та єдності розуму та природи, передає Радіо MAXIMUM.

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"За допомогою окремих джерел світла я оживляю безлюдні сцени. Таким чином можна відчути, як пов'язані людина та природа. Над усім цим на неймовірному небі над Новою Зеландією сяють зірки. Далеко від будь-якого світлового забруднення глядач переносить у тиху мить посеред ночі", – ділиться фотограф. І ці знімки справді варті уваги та надихають додати цю незвичайну країну до списку "відвідати обов'язково".

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"Чи то гори, які велично тягнуться в небо, завдяки чому люди здаються крихітними та неважливими. Чи вулиці міст у будь-яку пору дня. На кожному кроці ця країна пропонує відкрити щось для себе. Будинки зовсім не схожі на ті, до яких я звик у Європі. І, звичайно ж, ландшафт, який може бути настільки різним, що важко повірити, що ви все ще в одній країні. Нова Зеландія, я повернусь", – зізнається блогер.

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Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492506

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492507

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492508

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492509

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Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492511

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492512

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492513

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492514

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492515

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492516

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492517

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492518

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492519

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492520

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492521

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492522

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492523

Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах - фото 492524

Джерело фото: david-hoepfner.de

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