Фотограф показав світ в інфрачервоній зйомці

Подивіться на роботи фотографа Арсена Ревазова. У його незвичному портфоліо близько сотні фотографій останніх років.

"Я знімаю знайомі об'єкти, створені природою і людським розумом, в тому світі, який ми ніколи не побачимо", – коментує автор свої роботи, маючи на увазі свій незвичайний метод і інструментарій.

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Фотографії зроблені в техніці інфрачервоної зйомки, на спеціальну плівку або з використанням матриці цифрової камери, чутливої ​​до інфрачервоного світлового випромінювання. Іноді з використанням фільтра, який пропускає інфрачервоне світло, а видиму частину спектра блокує, даючи можливість побачити білими крони дерев і чорною річку.

Майже все, що ми тут бачимо, свідоцтва нескінченних подорожей автора: по Ефіопії, Італії, Америці.

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