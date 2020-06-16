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Фотограф показав, як виглядає звук
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Фотограф Лінден Гледхіл сфотографував звукову хвилю, щоб дізнатися як виглядає звук. Неймовірні кадри!
Природно вважати звук виключно слуховим досвідом. Але якби ви захотіли побачити звукову хвилю, як би вона виглядала?
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Такий експеримент митець провів за допомогою води і неонового світла.
Фотограф взяв резервуар з водою, який поставив на акустичній колонці, розділений тонкою мембраною. Колонкою він керував через підсилювач, підключений до комп'ютера. Коли звук виходив з колонки, Гледхіл сфотографував всю конструкцію зверху, дивлячись або на поверхню води або так само, але через кільце світлодіодів.
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