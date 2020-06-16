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Фотограф показав, як виглядає звук

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Звуки - фото 1
Звуки / theonlymagicleftisart

Фотограф Лінден Гледхіл сфотографував звукову хвилю, щоб дізнатися як виглядає звук. Неймовірні кадри!

Природно вважати звук виключно слуховим досвідом. Але якби ви захотіли побачити звукову хвилю, як би вона виглядала?

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Такий експеримент митець провів за допомогою води і неонового світла.

Фотограф взяв резервуар з водою, який поставив на акустичній колонці, розділений тонкою мембраною. Колонкою він керував через підсилювач, підключений до комп'ютера. Коли звук виходив з колонки, Гледхіл сфотографував всю конструкцію зверху, дивлячись або на поверхню води або так само, але через кільце світлодіодів.

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Джерело: theonlymagicleftisart
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