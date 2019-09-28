Фотограф показав ритм життя в метро Японії: яскраві кадри

Вуличний фотограф відвідав Японію та вирішив зафіксувати на камеру життя на залізниці та метро міст, які постійно наповнені людьми. Ці чорно-білі знімки нагадують кадри з фільмів!

Знайомтесь, Пак Хан (Pak Han) – професійний фотограф, який мешкає та працює у Каліфорнії. Зараз він мандрує Японією з камерою та намагається упіймати атмосферу життя японців, які також кудись їдуть.

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"Це був приємний культурний шок, коли я вперше відвідав Японію у 2006 році. Особливо я полюбив Токіо. Це місто, що метушиться енергією та багате культурою, поєднання старого та надсучасного. Японія стала настільки потужною приманкою, що я врешті здійснив ще кілька мандрівок туди з камерою", – зізнається Пак.

Він вважає, що однією із найбільш захопливих речей у Японії є її величезна залізнична система та люди, які нею користуються.

"Я живу в Каліфорнії, де у нас автомобільна культура, і більшість людей проводять чимало годин у машинах. Для японців потяги є основним засобом пересування. Вони майже щодня у поїздах та на вокзалах, щоб поїхати на роботу, до школи чи за дорученнями. Щоб полегшити життя, навіть заклади для побутових проблем, приміром, магазини та ресторани, також всередині або поблизу вокзалів", – розповідає Хан. Особливою родзинкою його фотозвітів є те, що всі світлини чорно-білі та нагадують кадри з фільмів.

Джерело фото: instagram.com/pakhanfoto

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