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Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

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Не бійтеся говорити людям компліменти - фото 1
Не бійтеся говорити людям компліменти / shutterbug

Турецький фотограф вкотре доводить, що дарувати щастя дуже просто.

Усмішка і щастя: це саме те, що відчувають жінки, коли чують комплімент. Мехмет Генч – турецький тревел-фотограф, що працює під псевдонімом Ротасіз Сейях, що можна перевести буквально як "кочівник без шляху".

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У нього дивовижні роботи, але є один фотопроект, який точно змусить вас усміхнутися. Він називається "Ти дуже красива", і суть його проста. Генч говорить людям, яких зустрічає під час своїх подорожей, що вони красиві, і знімає їх реакцію. Як видно з фотографій до і після, його герої (в цьому випадку – героїні) реагують дуже мило.

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276649
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276648
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276647
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276646
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276645
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276644
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276643
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276642
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276641
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276640
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276639
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276638
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки - фото 276637
Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

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Джерело: shutterbug
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