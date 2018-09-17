Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Турецький фотограф вкотре доводить, що дарувати щастя дуже просто.

Усмішка і щастя: це саме те, що відчувають жінки, коли чують комплімент. Мехмет Генч – турецький тревел-фотограф, що працює під псевдонімом Ротасіз Сейях, що можна перевести буквально як "кочівник без шляху".

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У нього дивовижні роботи, але є один фотопроект, який точно змусить вас усміхнутися. Він називається "Ти дуже красива", і суть його проста. Генч говорить людям, яких зустрічає під час своїх подорожей, що вони красиві, і знімає їх реакцію. Як видно з фотографій до і після, його герої (в цьому випадку – героїні) реагують дуже мило.

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

Фотограф показав реакцію жінок на компліменти: зворушливі знімки

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