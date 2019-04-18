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Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри

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Марс на Землі - фото 1
Марс на Землі / karolnienartowicz.com

Польський фотограф відшукав на Землі шматочок фантастичних ландшафтів Червоної планети. Готові побачити марсіанські пейзажі?

Знайомтесь, Карол Ньєнартович (Karol Nienartowicz) – професійний польський фотограф, який мандрує світом, фіксуючи на камеру найкрасивіші пейзажі. Нещодавно він побував у пустелі Ваді-Рам у Йорданії, де натрапив на ландшафти Марсу. Червоні болота, скелі, помаранчевий пісок – все нагадує зовсім не Землю.

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"Ваді-Рам одна з найкрасивіших пустель світу. До пішохідної подорожі варто підготуватись, адже відсутність води, тепла та складні умови можуть відзначитись на ваших силах. Я зібрав рюкзак зі спорядженням, їжею та 11 літрами води на кілька днів походів. Вага мого наплічника склала 34 кг. У Ваді-Рам ми йшли майже 60 км пішки, не поповнюючи запаси продуктів, спали у наметі та користувались власними картами", – ділиться Карол.

І подорож точно варта того, що вдалось показати фотографу!

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322187

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322188

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322189

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Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322191

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322192

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322193

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322194

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322195

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322196

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322197

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322198

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322199

Фотограф показав пейзажі Марсу на нашій планеті: вражаючі кадри - фото 322200

Джерело всіх фото: karolnienartowicz.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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