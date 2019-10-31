Фотограф показав Лондон, який ніколи не бачать туристи

Лондон щороку зустрічає понад 19 мільйонів туристів, яких надихає атмосфера міста та його історія. Однак небагато людей зуміли побачити столицю Великобританії з такого ракурсу. Зацініть!

Знайомтесь, Бернард Ланг (Bernhard Lang) – відомий мюнхенський фотограф, який вирішив показати Лондон по-новому, тому зняв місто з висоти пташиного польоту.

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"Лондон є одним із найважливіших світових культурних та комерційних центрів. Місто також вважається одним із найбільших фінансових центрів у світі, поряд з Нью-Йорком, Сінгапуром та Гонконгом. А разом з 14 мільйонами людей Лондон є найбільш густонаселеним містом Євросоюзу і найбільшим мегаполісом Європи. Щороку сюди приїздять понад 19 мільйонів туристів, що робить місто найбільш відвідуваним у світі після Бангкока", – відзначає Бернард. Однак зовсім мало людей мали можливість оцінити мегаполіс з висоти пташиного польоту.

Джерело всіх фото: bernhardlang.de/london

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