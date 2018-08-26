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Фотограф поділився вражаючими знімками виверження на Гаваях

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Виверження на Гаваях - фото 1
Виверження на Гаваях / Instagram

Майк Мезеул II відомий серіями фотографій екстремальної погоди і тягою до пригод.

Майк Мезеул II – фотограф-самоучка з Аллена, штат Техас. Він побував на Гавайських островах і зміг зафіксувати виверження вулкана Кілавеа в деталях. У Майка вийшли цікаві і яскраві знімки. Але в інтерв'ю з журналістами автор завжди нагадує про трагедію, яку природа принесла на Гаваях. На його фотографіях можна побачити не тільки красу палітри, але жах, страх і катастрофу.

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"Це був величезний досвід навчання не тільки на рівні фотографії, але і на рівні "як не вмерти на вулкані". Ви не тільки повинні зосередитися на своєму знімку, але вам потрібно і уважно стежити за будь-якими загрозливими факторами. Дуже важливо ходити з гідом, який знає цю місцевість, таким чином, він може стежити за небезпекою за вашою спиною, а ви – можете зосередитися на своєму знімку", – розповів Мезеул II.

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Виверження вулкану на Гаваях

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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