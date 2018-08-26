Фотограф поділився вражаючими знімками виверження на Гаваях

Майк Мезеул II відомий серіями фотографій екстремальної погоди і тягою до пригод.

Майк Мезеул II – фотограф-самоучка з Аллена, штат Техас. Він побував на Гавайських островах і зміг зафіксувати виверження вулкана Кілавеа в деталях. У Майка вийшли цікаві і яскраві знімки. Але в інтерв'ю з журналістами автор завжди нагадує про трагедію, яку природа принесла на Гаваях. На його фотографіях можна побачити не тільки красу палітри, але жах, страх і катастрофу.

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"Це був величезний досвід навчання не тільки на рівні фотографії, але і на рівні "як не вмерти на вулкані". Ви не тільки повинні зосередитися на своєму знімку, але вам потрібно і уважно стежити за будь-якими загрозливими факторами. Дуже важливо ходити з гідом, який знає цю місцевість, таким чином, він може стежити за небезпекою за вашою спиною, а ви – можете зосередитися на своєму знімку", – розповів Мезеул II.

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

Виверження вулкану на Гаваях

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