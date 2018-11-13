Фотограф перевтілив свого дідуся у справжнього хіпстера

Талановитий фотограф вирішив обновити стиль свого 98-річного дідуся, зробивши з нього стильного сучасного чоловіка. Зацініть!

Знайомтесь, Аман Кумар (Aman Kumar) – 26-річний індійський фотограф та графічний дизайнер з Нью-Делі, який вирішив "обновити" вигляд свого 98-річного дідуся. Відтак літній чоловік став справжнім хіпстером завдяки зусиллям внука.

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"З одного боку, мій дідусь продовжує займатись молитвою та поклонінням, однак він також експериментує зі своїм стилем. До того ж, у ньому живе всередині дитина, і це найдивовижніша частина його особистості. Він час розділяв свої сумні історії зі мною, але й обожнює розважатись", – ділиться Аман.

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

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