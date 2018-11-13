Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Фотограф перевтілив свого дідуся у справжнього хіпстера

  • 48
98-річний дідусь став хіпстером - фото 1
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

Талановитий фотограф вирішив обновити стиль свого 98-річного дідуся, зробивши з нього стильного сучасного чоловіка. Зацініть!

Знайомтесь, Аман Кумар (Aman Kumar) – 26-річний індійський фотограф та графічний дизайнер з Нью-Делі, який вирішив "обновити" вигляд свого 98-річного дідуся. Відтак літній чоловік став справжнім хіпстером завдяки зусиллям внука.

І ще: Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради

"З одного боку, мій дідусь продовжує займатись молитвою та поклонінням, однак він також експериментує зі своїм стилем. До того ж, у ньому живе всередині дитина, і це найдивовижніша частина його особистості. Він час розділяв свої сумні історії зі мною, але й обожнює розважатись", – ділиться Аман.

98-річний дідусь став хіпстером - фото 288399
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288387
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288398
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288397
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288396
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288395
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288394
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288393
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288392
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288391
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288390
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288389
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar
98-річний дідусь став хіпстером - фото 288388
98-річний дідусь став хіпстером / Aman Kumar

Читайте також: Леонардо Ді Капріо почав випускати одяг з органічних матеріалів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811783
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода