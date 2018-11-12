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Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради

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У холодному сезоні 2018-2019 в'язана мода диктує свої тренди - фото 1
У холодному сезоні 2018-2019 в'язана мода диктує свої тренди / YouTube

В'язані речі – це завжди практично і красиво.

В'язані речі в сезоні 2018-2019 – найбільш трендові та популярні. І все це завдяки їх практичності і елегантності.

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Розробляючи стильні луки для холодного сезону, багато іменитих дизайнерів вже традиційно звертають увагу на ефектні в'язані речі, які надають жіночому образу м'які нотки і створюють особливий настрій. На модних показах, що відбулися в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі гості отримали можливість оцінити ефектні поєднання і цікаві мікси.

Так, у холодному сезоні 2018-2019 в'язана мода диктує такі тренди:

  • велика в'язка;
  • рельєфні коси;
  • речі в стилі hand-made;
  • прозорі ажури;
  • незвичайні колірні поєднання.
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288178
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288181
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288182
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288183
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288184
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288188
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288189
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради - фото 288190
Ці в'язані речі зараз у тренді: практичні поради

І ще: Стало відомо, речі якого дизайнера ніколи не одягне Меган Маркл

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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