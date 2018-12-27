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Фото яскравих пейзажів світу, які надихають на мандри

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Яскраві подорожі в об'єктиві Джексона Гровеса - фото 1
Яскраві подорожі в об'єктиві Джексона Гровеса / instagram.com/jackson.groves

Талановитий фотограф показує сонячні знімки з найкрасивіших місць світу, від яких перехоплює подих.

Знайомтесь, Джексон Гровес (Jackson Groves) – 27-річний журналіст та фотограф, який народився в Австралії, але зараз працює та мешкає на Гаваях. Кілька років тому хлопець отримав бакалавра з журналістики і паралельно удосконалив свою фотомайстерність. Тому не дивно, що за його сонячним профілем в соцмережі Instagram стежать понад 317 тисяч осіб. Насолоджуйтесь:

І ще: Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі

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Фото яскравих пейзажів світу, які надихають на мандри - фото 297843

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Фото яскравих пейзажів світу, які надихають на мандри - фото 297845

Джерело всіх фото: instagram.com/jackson.groves

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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