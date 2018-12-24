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Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести новорічні свята 2019 в Європі! Куди поїхати і де найкраще зустріти Новий рік 2019 – радить Радіо МАКСИМУМ.
Будапешт і Відень
Будапешт взимку схожий на магічну скарбничку чудес – його можна відкривати нескінченно, кожен раз знаходити нові сюрпризи, дізнаючись про нові місця і нових людей. Новорічний Будапешт – це одне з найкрасивіших міст Європи! Рекомендуємо екскурсію старим містом. Це один з найромантичніших і старовинних куточків Будапешта. Ніби маленьке середньовічне місто з мальовничими вуличками і стародавніми будівлями. Будайська фортеця, Рибацький бастіон, собор св. Матяша, пам'ятник Святій Трійці і сам Королівський Палац! Потім рекомендуємо вирушити до Відня. Хочете побачити приховану сторону Відня? Відвідайте музеї, галереї, подивіться скарби Тевтонського ордена і вежу божевільних.
Амстердам і Волендам
У вас намічається вільний час у новорічні свята? Чудовий привід влаштувати собі амстердамський вікенд! Швидше бронюйте житло в Амстердамі і плануйте поїздку. А ще не забудьте навідатися у Волендам. Це село розташоване в 20-ти кілометрах на північ від Амстердама. Спочатку Волендам був гаванню для розташованого неподалік "сирного" міста Едам і переважно був заселений рибалками. Сьогодні село – туристичний атракціон, який знайомить туристів з життям голландських рибалок в старовину. Набережна Волендама суцільно усіяна сувенірними крамницями, ресторанами і забігайлівками (з високими цінами), в яких можна спробувати знаменитого голландського оселедця.
Краків і Прага
Краків у Новий рік, безсумнівно, є одним з найбільш цікавих міст Польщі і всієї центральної Європи. Своєю неповторністю місто зобов'язане чудовій архітектурі, яка відноситься ще до тих часів, коли Краків був столицею держави, а Вавель – родовим гніздом польських королів. Прага ж у свою чергу – улюблене місце відпочинку наших туристів узимку. Це старовинне місто є столицею Чеської держави з Х століття, і до цього дня його костели, вежі і палаци велично підносяться над берегами Влтави. Градчани, Мала Країна, Старе і Нове місто пройдені туристами уздовж і впоперек. Не втрачайте шансу пройтися цими місцями і ви!
Берген (Норвегія)
Берген – величезне портове місто, в середньовіччі встило побувати столицею Норвегії. Місто лежить на затоці, і порізане кількома невеликими фіордами. Оточують його сім гір (насправді дев'ять, але цифра сім багатьом здається симпатичнішою). Розпочати знайомство з Бергеном, звичайно ж, варто з огляду знаменитої ганзейської набережної, яка включена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багатовікові квітчасті будиночки, раніше були портовими спорудами, тепер є сувенірними крамницями, барами, майстернями. Прогулянка по вузьких дерев'яних проходах між будинками просто переносить в минуле.
Дрезден і Берлін
З упевненістю можна стверджувати, що Дрезден відноситься до найкрасивіших міст Європи. Звичайно, йому важко змагатися з такими метрополіями, як Нью-Йорк або Пекін, по крайней мере, в тому, що стосується кількості населення або висотних будівель, але це прекрасному місту на Ельбі і не потрібно: Дрезден привабливий зовсім іншим. Не без підстави на його вулицях можна зустріти таку величезну кількість туристів. Дрезден настільки прекрасний, що навіть проживши в ньому багато років, не перестаєш захоплюватися його красою. Берлін ж – місто з непростою історією, який, тим не менш, зумів повернути минуле на свою користь. І сьогодні тисячі туристів їдуть сюди, щоб побувати в музеях і подивитися на монументальні архітектурні пам'ятники. Дивно, але Берлін досить часто не сприймається масовим туристом як туристичне місто. Важко сказати, чи були в історії ще міста, в яких одна половина жителів жила в одній епосі, а друга половина – в інший. Вже одним цим фактом Берлін повинен зацікавити практично будь-кого!
Трансильванія
Трансильванія – це угорська та румунська область на північному заході Румунії. Тут на кожному кроці можна зустріти казкові замки, що особливо доречно на Новий рік, співаючих циган, готичні собори і середньовічні міста з брукованими вуличками. Справжню славу Трансильванії принесли саме замки, а вірніше – навіть один з їхніх мешканців – великий і жахливий Влад Цепеш на прізвисько Дракула. Крім замків, тут є чим насолодитися: наприклад, добре збереглися середньовічні міста, стародавні монастирі і прекрасно облаштовані гірськолижні курорти. А той факт, що Трансильванію називають Швейцарією Східної Європи, каже сам за себе – густі ліси, повноводні річки, гірські вершини з приголомшливими видами, печери, водоспади і привітні люди – все це запам'ятається надовго!
Стокгольм і Вільнюс
У столиці Швеції, Стокгольмі, прекрасно поєднуються сучасні пам'ятки і чарівність історії. Пройдіться по звивистих вуличках Старого міста і мальовничими мостами, перекинутими через міські канали. Наразі Стокгольм розкинувся на 14 островах в холодному Балтійському морі, з'єднаних 57 мостами. Але, незважаючи на це, практично до всіх основних визначних пам'яток тут можна без проблем дістатися пішки. А от багатий церквами, розташований біля злиття двох річок, Вільнюс – найбільш "домашня" і затишна з трьох Балтійських столиць. Спокійне рівнинне місто найбільше нагадує акуратну провінційну Польщу, що анітрохи не дивує, з огляду на історичні відносини між двома країнами.
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