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Фото прем'єр-міністра Австралії стало мемом

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Політику "приробили" другу ліву ногу - фото 1
Політику "приробили" другу ліву ногу / twitter

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон став об'єктом фотожаб у мережі.

Причиною жартів над прем'єром став знімок з невдалою ретушшю.

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На оригінальному фото політик разом зі своєю сім'єю сидить на траві. Одну ногу Моррісон підігнув під себе. Саме над нею попрацювали "майстри фотошопу". Політику "приробили" другу ліву ногу. Знімок перетворили на мем.

Сам політик також відреагував на жарти. Він опублікував фото у своїх старих кедах і написав, що не просив "чистити йому взуття" на знімку.

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Джерело: theguardian
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