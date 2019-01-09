Фото прем'єр-міністра Австралії стало мемом

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон став об'єктом фотожаб у мережі.

Причиною жартів над прем'єром став знімок з невдалою ретушшю.

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На оригінальному фото політик разом зі своєю сім'єю сидить на траві. Одну ногу Моррісон підігнув під себе. Саме над нею попрацювали "майстри фотошопу". Політику "приробили" другу ліву ногу. Знімок перетворили на мем.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8 січня 2019 р.

Come to think of it, the Libs have always had something for shoes... pic.twitter.com/TFBNfGStTL — Luke (@lukerhn) 8 січня 2019 р.

Сам політик також відреагував на жарти. Він опублікував фото у своїх старих кедах і написав, що не просив "чистити йому взуття" на знімку.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 січня 2019 р.

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