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Фото із зони відчуження в Чорнобилі викликало ажіотаж в мережі

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Зона відчуження в Чорнобилі - фото 1
Зона відчуження в Чорнобилі / ukrainer

Чорнобильську Зону відчуження показали на панорамному знімку. У мережу приголомшливе фото виклав його автор Олександр Сирота, заступник голови громадської ради при Держагентстві з Управління зоною відчуження.

Вражаюче яскраве світіння на горизонті, яке можна було спостерігати під час заходу сонця в період сутінків, викликало неймовірне захоплення у користувачів мережі, але при цьому з'явилася й низка питань.

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"Літнє, яскраве і палюче сонце передає естафету загадковим сутінкам чорнобильської ночі", – підписав фото Сирота. Відзначимо, що деякі юзери помітили не так красу заходу і світіння, як якість доріг у зоні відчуження. "Дороги кращі, ніж у нас в Києві", – написав один з користувачів Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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