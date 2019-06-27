Фото із зони відчуження в Чорнобилі викликало ажіотаж в мережі

Чорнобильську Зону відчуження показали на панорамному знімку. У мережу приголомшливе фото виклав його автор Олександр Сирота, заступник голови громадської ради при Держагентстві з Управління зоною відчуження.

Вражаюче яскраве світіння на горизонті, яке можна було спостерігати під час заходу сонця в період сутінків, викликало неймовірне захоплення у користувачів мережі, але при цьому з'явилася й низка питань.

Це цікаво: Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни

"Літнє, яскраве і палюче сонце передає естафету загадковим сутінкам чорнобильської ночі", – підписав фото Сирота. Відзначимо, що деякі юзери помітили не так красу заходу і світіння, як якість доріг у зоні відчуження. "Дороги кращі, ніж у нас в Києві", – написав один з користувачів Facebook.

Читайте також: Джордж Мартін поділився враженнями про серіал Чорнобиль