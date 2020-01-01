Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу

  • 44
Джонні Депп - фото 1
Джонні Депп / liga

Актор Джоні Депп провів Різдво з колишньою дружиною Ванессою Параді.

Джонні Депп приїхав в Париж на Різдво, щоб провести час зі своєю ексдружиною Ванессою Параді та їх двома дітьми: 20-річною Лілі-Роуз та 17-річним Джеком. Пара розпалася у 2012 році після 14-річних відносин.

І ще: Джонні Депп знявся в ефектній рекламі Dior: атмосферне відео

Попри розлучення 56-річний актор відсвяткував Різдво у Парижі у компанії своєї колишньої дружини 47-річної Ванесси Параді. Джонні Депп також відвідав знамените шоу-кабаре Le Lido після свого святкової подорожі по столиці Франції.

Джоні і Ванесса пояснили, що Депп прибув у Париж, щоб побачити своїх двох дітей, які мешкають там зі своєю мамою. Актора помітили в аеропорту по прибутті у Париж.

Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу - фото 377603

Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу - фото 377604

Читайте також: Гарячі поцілунки Тімоті Шаламе і дочки Деппа на яхті викликали хвилю мемів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 25 комедій про Різдво
  • 30.12.2019, 13:39
  • 111450
ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
  • 30.12.2019, 12:00
  • 788
Привітання з Новим роком 2020 Щура: новорічні вітання українською
  • 27.12.2019, 16:01
  • 110203
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз