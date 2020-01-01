Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу

Актор Джоні Депп провів Різдво з колишньою дружиною Ванессою Параді.

Джонні Депп приїхав в Париж на Різдво, щоб провести час зі своєю ексдружиною Ванессою Параді та їх двома дітьми: 20-річною Лілі-Роуз та 17-річним Джеком. Пара розпалася у 2012 році після 14-річних відносин.

І ще: Джонні Депп знявся в ефектній рекламі Dior: атмосферне відео

Попри розлучення 56-річний актор відсвяткував Різдво у Парижі у компанії своєї колишньої дружини 47-річної Ванесси Параді. Джонні Депп також відвідав знамените шоу-кабаре Le Lido після свого святкової подорожі по столиці Франції.

Джоні і Ванесса пояснили, що Депп прибув у Париж, щоб побачити своїх двох дітей, які мешкають там зі своєю мамою. Актора помітили в аеропорту по прибутті у Париж.

Читайте також: Гарячі поцілунки Тімоті Шаламе і дочки Деппа на яхті викликали хвилю мемів