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Джонні Депп знявся в ефектній рекламі Dior: атмосферне відео

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Джонні Депп зіграв ефектне соло на гітарі - фото 1
Джонні Депп зіграв ефектне соло на гітарі

У Dior виходить нова версія чоловічого аромату Sauvage, обличчям якого вже кілька років є Джонні Депп. На честь запуску бренд представив нове відео з участю актора, де він грає соло на гітарі.

Ролик зняв режисер Жан-Батист Мондіно – і це більше, ніж просто рекламне відео.

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Це висловлювання на підтримку корінних народів США. Зйомки проходили у Північній Америці, на історичних землях індіанців.

Дивіться, як знімали ролик:

У ролику під гітарні рифи Деппа танцює індіанець з резервації The Rosubud, сама музика – культова композиція Rumble Лінка Рея, котрий був на три чверті індіанцем. Таким чином Dior висловлюються на підтримку корінних народів США заради збереження їх культури.

А ще, звичайно, це просто дуже красиво: Джонні Депп і гітара, дикий пустельний пейзаж, індіанські бойові танці та національні костюми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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