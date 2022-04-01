Для майбутньої хроніки: документалісти зняли з дрона Гостомель та спалену "Мрію" в ангарі

Армія Росія з перших днів війни цинічно руйнує міста України. Серед гарячих бойових точок опинилася й Київщина, де окупанти накрили ракетами не один населений пункт. Добряче дісталося й Гостомелю.

Так, у Гостомель російські війська пошкодили та зруйнували багато житлових будинків. Крім того, окупанти знищили найбільший транспортний літак у світі Ан-225 "Мрія", який у той час стояв в ангарі на місцевому аеродромі.

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Документалісти неформального українського кінооб'єднання BABYLON'13 запустили квадрокоптер й зняли наслідки приходу "російського світу". У кадр потрапила спалена "Мрія" в ангарі та понівечений аеропорт у Гостомелі.

Крім цього, з висоти пташиного польоту показали житлові квартали містечка після обстрілів рашистів.

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