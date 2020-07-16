Фото дня: 6-річний герой врятував сестру від пса – і йому дякує навіть Капітан Америка

Бріджер та його сестричка до нападу собаки / instagram.com/nicolenoelwalker

Знайомтесь, це – 6-річний Бріджер Волкер, і він – справжній супергерой! Хлопчик хоробро захистив свою молодшу сестру від агресивної собаки, прийнявши удар на себе. Бріджеру наклали 90 швів, проте його вчинок не залишився непоміченим, і йому на поміч прийшли інші супергерої.

Першокласник зі штату Вайомінг Бріджер Волкер 9 липня побачив, як на його 4-річну сестру намагається напасти великий сусідський собака, повідомляє CNN. Пес мчав до дівчинки, а та не могла зрушити з місця – страх, як це часто буває, скував її.

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Без жодних вагань хлопчик кинувся сестрі на допомогу і відвернув увагу собаки на себе: юний герой зчепився зі псом. Битва тривала недовго, але свою місію школяр виконав – чотирилапий відступив.

Бріджер з сестрою

Щойно Бріджер переконався, що сестрі нічого не загрожує, він взяв її за руку і відвів додому. Дівчинка і справді була в безпеці, а ось братові була потрібна термінова медична допомога.

Рани хлопчика після порятунку сестри

Рани на обличчі Бріджера були настільки глибокими, що сім'ї довелося звертатися до послуг пластичних хірургів. Медики наклали йому 90 швів! Зараз хлопчика вже виписали з лікарні.

Якщо хтось і мав померти, то мені здалося, що це повинен був бути я, – мужньо заявив хлопчик після героїчного вчинку.

Бріджеру наклали 90 швів

Історія 6-річного героя стала вірусною після того, як нею поділилася в Instagram його тітка Ніколь Волкер. Вона відзначила акторів з фільмів "Месники", щоб повідомити їм про поповнення в їх рядах.

Першим з команди супергероїв відреагував Кріс Еванс, він же Капітан Америка. Актор записав для Бріджера відеозвернення, в якому побажав йому якнайшвидшого одужання. Зірка також зазначив, що хлопчик – справжній герой.

Не залишився осторонь і виконавець ролі Халка Марк Руффало. Щоправда, він не став записувати відео, а обмежився коментарем під постом Ніколь. Свою підтримку Бріджеру висловили й Г'ю Джекман, Захарі Лівай, Том Голланд, брати Руссо та Роббі Амелл. Енн Гетевей присвятила хлопчику пост:

Бажаємо Бріджеру швидкого одужання та дякуємо за те, що він повернув віру в людство!

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