Фото цього чоловіка побило рекорд лайків за годину в Instagram

Знімок популярного турецького актора Бурака Озчивіта побило рекорд лайків за годину, пишуть турецькі ЗМІ.

Бурак Озчивіт і Фахріє Евджен відзначили другу річницю весілля, яке відбулося 29 червня 2017 року.

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Фахріє у своєму обліковому записі в Інстаграм поділилася з шанувальниками фотографією з урочистості, підписавши її: "Твій погляд завжди в моєму серці... Я люблю тебе". Фото зоряної пари менш ніж за годину отримало більше 1 000 000 лайків і 10 000 коментарів з вітаннями.

Популярність турецького актора Бурака Озчивіта зростає з кожним днем. Велика кількість шанувальників у зірки з Аравійського півострова. Актор отримує значні доходи, пов'язані саме з арабськими країнами. Великий гонорар він зміг заробити, зустрівшись з найбільш заможними жінками Катару і Кувейту. Арабське населення захоплюється Бураком і сприймає його дружину як сестру, а сина як племінника. Більшість фоловерів у Бурака і Фахріє − громадяни ОАЕ.

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