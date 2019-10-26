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Ці абсурдні фото звичайних речей підкорили мережу

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Ці абсурдні фото звичайних речей підкорили мережу - фото 1

Абсурдні натюрморти – головна тема інстаграм-акаунту Ванесси Маккаун. Художниця дивиться на звичні речі під абсолютно новим кутом.

Футбольний м'яч в шкірці від мандарина, капці з грінок чи пончики замість туалетного паперу – так художниця з Лондона створює яскраві візуальні прийоми. За її творчістю в інстаграмі стежать понад 100 тисяч осіб.

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Ванесса Маккаун – британська художниця, яка вчилася в лондонському коледжі мистецтв Челсі. Перш ніж усвідомити своє покликання (створення сюрреалістичних натюрмортів), Ванесса працювала з графічним дизайном, ілюстраціями, відеоредактурою та анімацією. У 2015 році вона зробила кілька зображень і поділилася ними в інстаграмі. За словами художниці, "це досить швидко надрало обертів", і вона вирішила не зупинятися на досягнутому. Зараз на її інстаграм підписані 107 тисяч осіб.

Свої натюрморти Ванесса створює "офлайн»", лише зрідка вдаючись до допомоги фотошопу. Побудова кожного нового об'єкта займає у неї від декількох годин до цілого дня.

"Я сподіваюся, що люди так само щасливі дивитися на мої твори, як і я щаслива створювати їх", – розповідає дівчина про свою роботу. Художниця каже, що їй ніколи не було достатньо робити фотографії простих об'єктів – набагато цікавіше "надіти на сигарету туфельку Барбі".

До теми: Німецький блогер підкорює мереж своїм мандрівками: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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