Фото "чоловічого" холодильника розвеселило мережу

У мережі не можуть втримати усмішку та здивування від епічного фото холодильника, який точно належить чоловікові. Таке трапляється у кожного!

На платформі Reddit користувач з ніком itchy_buthole поділився веселим фото свого холодильника, яке за короткий час опинилось у трендах. За лічені години допис побачили понад 37 тисяч осіб, а ще понад 800 залишили коментарі.

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"Так мій тато кладе продукти у холодильник. Це шматок стейка...", – відзначив автор під знімком, на якому справді можна побачити шматочок м'яса, який лежить прямісінько на полиці без тарілки поряд з іншими продуктами. Як зізнались коментатори, у них таке часто трапляється у стані алкогольного сп'яніння, тому вони можуть знаходити їжу навіть у неочікуваних місцях. Інші ж користувачі відзначили, що це доволі дивна поведінка у таких дрібницях.

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