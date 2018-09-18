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Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
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Ювілейний 25-й Форум видавців відбудеться у Львові 19-23 вересня 2018. Цьогоріч програма фестивалю багата на круті події та презентації, які варто відвідати книголюбам. Обирайте найкращі івенти!
Форум видавців 2018 відкриє президент Петро Порошенко. Головною темою книжкового фестивалю стало поняття "Ринок свободи". У рамках Форуму свої нові твори презентують чимало відомих українських та зарубіжних авторів. Зокрема, до Львова завітають французький письменник Фредерік Бегбеде та британський нейрохірург Генрі Марш з дружиною.
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Радіо МАКСИМУМ обрало найцікавіші події на цьогорічному Форумі, які варто відвідати.
Форум видавців 2018 (Львів) – програма
- Розклад на 19 вересня
- Розклад на 20 вересня
- Розклад на 21 вересня
- Розклад на 22 вересня
- Розклад на 23 вересня
19 вересня, середа
Урочисте відкриття BOOK FORUM 25
- Де: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької (проспект Свободи, 28)
- Коли: 19.00 - 21.00
У церемонії відкриття ювілейного Форуму видавців візьмуть участь високопосадовці держави і почесні гості з-за кордону. Після концерту відбудеться VIP-прийняття у Дзеркальній залі Львівської опери на 200 осіб.
20 вересня, четвер
Презентація перекладу нового роману Фредеріка Бегбеде "Нескінченне життя"
- Де: Палац Мистецтв, конференц-зал (вул. Коперника 17)
- Коли: 14.00 – 15.15
Культовий французький прозаїк Фредерік Бегбеде став спеціальним гостем Форуму 2018. Він уже гостював у Львові в 2016-му, і цьогоріч його знову запросили на книжкове свято. Автор бестселерів "Канікули в комі", "Кохання живе три роки", "Оповідання під екстазі", "Романтичний егоїст", "99 франків" презентує новий роман "Нескінченне життя", а також 18 вересня відіграє DJ-сет на вечірці.
Презентація книги Савіка Шустера "Свобода слова проти страху й приниження. Соціальний експеримент в прямому ефірі й перша карта емоцій України"
- Де: Палац Мистецтв, конференц-зал (вул. Коперника 17)
- Коли: 18.00 – 18.45
Савік Шустер виступить в незвичайному форматі техно-лекції в стилі TED talks. І це буде єдина програма "Шустер Live", героєм якої стане сам автор знаменитого проекту.
Майбутнє як апокаліпсис. Зустріч з почесним гостем Форуму Пітером Воттсом
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 18.00 – 19.15
Пітер Воттс – один із чільних авторів сучасної наукової фантастики. Вперше українською виходить світовий бестселлер "Сліпобачення" – і вперше його автор відвідає Україну та розкаже про те, яким він бачить майбутнє людства.
21 вересня, п'ятниця
Презентація нових романів Андрія Кокотюхи "Темні Таємниці", "Називай мене Мері..."
- Де: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека (проспект Шевченка, 13)
- Коли: 15.00 - 15.45; 16.00 - 16.45
Нарешті Кокотюха повернувся до сучасного детективу, у жанрі якого не працював уже 5 років. Письменник презентує одразу два нові твори: детективний роман "Темні таємниці" та детектив в стилі нуар "Називай мене Мері...".
Презентація роману Андрія Любки "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан"
- Де: Львівський академічний обласний театр ляльок (пл. Д. Галицького, 1)
- Коли: 16.00 – 16.45
Відомий український автор поговорить з читачами про новий роман "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан". За сюжетом твору, п'яний суддя на пішохідному переході збиває насмерть молоду жінку і при цьому уникає покарання. Але чоловік загиблої готовий на все заради помсти.
Презентація книжки "Щоденник Лоли"
- Де: FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26)
- Коли: 17:00 – 18:00
Книжка для підлітків за мотивами популярного серіалу Школа приречена на успіх через величезну фан-аудиторію стрічки. Авторкою "Щоденника Лоли" стала відома дитяча письменниця Ольга Купріян. До слова, на презентацію книги завітають також актори серіалу, зокрема виконавиця ролі Лоли Єлизавета Василенко.
22 вересня, субота
Презентація нової поетичної книжки Сергія Жадана "АНТЕНА"
- Де: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької (проспект Свободи, 28)
- Коли: 15.00 - 15.45
Нова збірка Жадана складається з 80 поезій письменника, зібраних під новою обкладинкою. Здебільшого, у книгу ввійшли злободенні поезії про війну. Завітати на презентацію варто ще й тому, що опісля неї поет цілий рік не проводитиме літературних читань.
Презентація нової збірки поетичної серії "УПА" – Іздрик. "Ліниві і ніжні"
- Де: Кінопалац "Копернік" (вул. Коперника, 9)
- Коли: 17.00 – 17.45
Неперевершений Юрко Іздрик представить збірку "Ліниві і ніжні", куди ввійшли як нові, так і добре відомі його вірші. Must visit!
Ніч поезії та музики NON-STOP
- Де: FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26)
- Коли: 22.00 – 06.00
Кілька годин насолоди поезією та музикою відомих українських і закордонних гуртів не залишать нікого байдужим! Цю ніч з шанувальниками проведуть колективи Karbido (Вроцлав, Польща), Familia Perkalaba (Івано-Франківськ), ZSUF (Тернопіль), OY Sound System (Київ,) та BRAT (Львів).
23 вересня, неділя
Презентація нової книжки Макса Кідрука "Де немає Бога"
- Де: Кінопалац "Копернік" (вул. Коперника, 9)
- Коли: 14.00 – 14.45
Автор книжок "Не озирайся і мовчи", "Жорстоке небо", дилогії "Бот", а також роману "Зазирни у мої сни" потішить шанувальників твором "Де немає Бога". Чи не вперше Кідрук взяв за основу справжню історичну подію, тож читачів чекає не звична вже фантастика. Так, події нового роману засновані на авіакатастрофі 1979 року, під час якої літак врізався в гору Ербус. У той день всі, хто був на борту, загинули...
ПРОХАСЬКО party: "непрОста" презентація "НепрОстих"
- Де: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Курбаса, 3)
- Коли: 19.00 – 20.45
Нагода поставити своє питання класику укрсучліту, промовити святковий тост і привітати з ювілеєм, взяти автограф і заспівати Многая літа з "Перкалабою". Інтригує, чи не так?
Концерт Жадана і Собак у космосі
- Де: Порохова вежа (вул. Підвальна, 4)
- Коли: 19.00 – 21.00
Концерт Жадана і Собак – завжди потужне дійство, тож без вагань вирушайте на нього. Актуальні та запальні пісні, драйвова енергетика та неперевершений соліст-поет – заради цього не шкода й за вхід заплатити!
Повна програма фестивалю Форум Видавців 2018 тут.
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