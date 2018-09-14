5 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"

Пошуки свого "я" – це нелегка справа, у якій можуть допомогти книжки. Підготували добірку літератури, автори якого шукають різні способи знайти себе.

Кожна з книжок цього огляду – своєрідна ініціація, прокидання до нового життя, герої якого вибирають між дорогим і неважливим, раєм і пеклом, життям і смертю. Знайти самого себе не так вже й просто, тому автори пропонують різні шляхи для досягнення мети – у міському детективі, воєнній драмі, сатиричній антиутопії та навіть у дослідженні про людську свідомість.

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Люко Дашвар – Ініціація

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)

Починається у цій історії все з того, що тридцятирічна дівчина вирішує скласти заповіт, чим дивує нотаріуса. І одразу видно, що це сучасний роман, який цікаво буде прочитати багатьом – хоча б заради того, щоб порівняти власні відчуття, потяги, мрії. Не зважаючи на те, що далі будуть і загадкові злочини, і обдурена «чорними ріелторам» старенька, і суцільні сни головної героїні, в яких решта персонажів збираються докупи, просять про допомогу, пророкують події… «Мені є чим похвалитися, - розпочинає відлік вона, іноді плутаючи сни з реальністю. - Професійний «Нікон», комп і майже новий «Макбук», багато класного взуття, бо люблю взуття: нащо йому помирати разом зі мною? Сімсот баксів на рахунку. Мала більше, та віддала на АТО. Ще є шуба з дуже коштовного нетутешнього ягняти, круте крісло-гойдалка якогось шведського дизайнера, дві чайні чашки ручної роботи і три старовинних порцелянових горнятка для кави. За копійки купила біля підземного переходу – в інтелігентної старенької пані в потертих рукавичках. А ще в мене є останній «Айфон», суперова кавомашина, спеціальний ніж для сиру з Голландії, дві шкіряні сумки з Італії та бомбезний гаманець англійської фірми «Вісконті». І книги». До речі, романові недаремно передують слова Любомира Гузара про те, що на світі мало людей, і недаремно Сковорода шукав їх днем з вогнем. З іншого боку сама назва – «Ініціація» - вказує на те, що в героїв все ще попереду, якщо не замкнутися у предметному світі, адже «ініціація» знаменує перехід індивідуума на новий щабель у межах соціальної групи. А в психологічному сенсі вона виникає тоді, коли людина діє всупереч природним інстинктам і відкриває в собі можливість рухатися до свідомості – честі, гідності, любові до ближнього.



Володимир Глухів – РнР. Реєстр непотрібних речей

(Х.: Фоліо, 2018)

За сюжетом, дія цього роману відбувається і за часів Майдану, і в період служби героя в Нацгвардії та Збройних Силах, а також в інші моменти його складного життя. Утім, історія все ж таки – про кохання, яке рятує все довкола, народжуючись невідь звідки і осяюючи собою весь світ. Адже саме цього треба героєві, який весь час на роздоріжжі, постійно перепитуючи себе, складаючи той самий реєстр потрібних (чи не дуже) речей. «Саме під час того заняття зателефонувала дружина мого колеги по роботі, - згадує він про вікопомний випадок. - Я був другом їхньої сім’ї. Вона хотіла завітати до мене ввечері з якоюсь подругою, натякаючи на те, що хоче мене з кимось познайомити. Навіщо це мені зараз? «Все, начебто, налагоджується», - подумалося. Хоча - чи справді налагоджується?» Утім все змінюється, мигтять країни, міста і вулиці з площами, але навіть день сьогоднішній не врятує від тяжких спогадів, як переконує героя життя. Оскільки мотлоху варто позбуватися тільки заради майбутнього, а минуле – це лише ностальгія, яка іноді буває дуже пекуча. Адже викидати з власної долі доводиться часом дороге, звичне, рідне…

Ольга Деркачова – Коли прокинешся

(Брустурів: Дискурсус, 2018)

Це незвичайний, в певному сенсі навіть експериментальний жіночий роман. І жанрова його суть не в формальних ознаках, а в «психологічної» інтризі, адже експеримент, за сюжетом, поставило над героїнею саме життя. Може, хоча б тому його слід цінувати? Оскільки в подальшому наша героїня експериментує і з собою, і з оточуючими - чи витримають вони її присутність, чи не покинуть, як вже кидали? Невже це була перевірка на любов і забуття? «Уламки колишнього життя, колишніх людей, колишньої роботи. Все, що колись так страшно було втратити, валяється мотлохом біля її ніг», - так описує своє існування героїня, яка щойно вийшла з коми, випавши з життя на цілих шість років. У будь-якому разі, це точно зміна всіх життєвих орієнтирів і перегляд моральних цінностей. І не дивно, що вдруге народжуючись, головна героїня вимагає уваги до свого особистого життя. Адже всі довкола її поховали, роздавши навіть одяг, а чоловік взагалі завів собі нову дружину, з якою героїні доводиться жити під однім дахом. І лише поява того, що був причиною цієї трагедії, докорінно змінить все в її житті.

Елизавета Мельниченко – Инопланетная Рашка

(К.: Саммит-Книга, 2018)

Чудова антиутопія на межі памфлету з сатирою – ось що таке ця незвичайна фантасмагорія про войовничу Рашку, країну неземного походження, та її миролюбну сусідку Україну, яка страждає через набіги Рашки на українські території. При цьому події, що відбуваються в Україні - цілком реальні, натомість життя в Рашці - цілковитий державний абсурд, і не дивно, що у справі висміювання сумний реалій та інших пригод і подій у цій історії згадується Котляревський, батько новітньої української літератури. По тому, як правитель Рашки - злісний Путкін відбуває рандеву зі «старшими товаришами» Леніним і Сталіним, саме автор «Енеїди» водить його всіма колами пекла. «— А можно вернуть меня на Kepler-452b? – просить Путкін. - Я прекращу все свои войны и уберусь из чужих военных конфликтов, прогоню всю льстивую воровскую шоблу от себя, СМИ освобожу, Главпопат разгоню к чертям, суды реформирую и разрешу судить по совести…— Нет, обратно вернуться к живым нельзя, — ответил Котляревский. — Почему? — Таков закон бытия, — пожал плечами Котляревский»

Брайан Р. Літтл – Я, моє «я» та ми

(Х.: Фабула, 2018)

Автор цієї книжки досліджує питання, які криються у витоках людської свідомості, будучи при цьому такими ж буденними, як і бесіда за сніданком. Ці питання досить особисті і стосуються нас, нашого «я». Чи дійсно ви інтроверт? Чому комусь вдається мотивувати своїх співробітників, але ніяк не виходить знайти спільну мову зі своїми дітьми? Чому вдома і на роботі люди абсолютно різні? Чи дійсно вони контролюють те, що для них важливо? І якщо ви щасливі - чому всім здається, що з вами щось не так? І чи є хоч крапля правди у сміховинних плітках про те, що ваш кращий друг насправді покидьок? Автор докладно розглядає те, як ми зазвичай думаємо про себе та про інших, тобто те, що психологи називають «особистісними конструктами». Ми з'ясуємо, що те, як ми інтерпретуємо інших, набагато більше говорить про нас самих, ніж про них. А ще ми дізнаємося, які наслідки має наш особистий аналіз для добробуту, самопочуття і вчинків у повсякденному житті. Адже виявляється, що «особистісні конструкти» служать одночасно і каркасами, і клітинами. Вони можуть прокласти шлях крізь всі життєві труднощі, але можуть також і замкнути нас в пастці думки про себе та інших.

Ігор Бондар-Терещенко, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

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