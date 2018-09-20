Форум видавців 2018 у Львові: 5 цікавих книг, які варто купити

У Львові триває Форум видавців 2018, який зібрав книголюбів з різних куточків України. З нагоди книжкового фестивалю чимало письменників презентували свої нові твори, та що ж обрати покупцю? Склали для вас список книг, які точно не розчарують.

Цьогорічний Форум видавців традиційно підготував велику кількість книжок різних жанрів, але зуміти вибрати саме те, що вам до душі не так вже й легко. Тож заради того, щоб зекономити час і гроші, пропонуємо невеличкий гід по найбільш цікавих і незвичайних виданнях, які вийшли саме до Форуму.

Тут більше: Форум видавців 2018 у Львові: Програма і розклад на всі дні

"Посуха", Джейн Гарпер

(К.: Нора-друк, 2018)

"Посуха", Джейн Гарпер

Такого психологічного чтива у нас давно вже не перекладали – містичного, містечкового, навіть метафізичного. Насправді це екзотичний австралійський детектив про поліцейського з Мельбурна, який повертається в свою рідну глухомань, щоб розслідувати таємниче самогубство старого друга. Втім, чи було це самогубство? У будь-якому випадку, федеральний агент Аарон Фок вперше за останні двадцять років опиняється в рідному місті, щоб знову згадати про всіх його містечкових "принад" і віч-на-віч зустрітися з демонами минулого.

Попри те, що роман починається надзвичайно драматично – з опису місця вбивства цілої родини, імовірно, батьком сімейства – вся подальша історія хоч і досить стандартна, але, завдяки уміння автора нагнітати психологічну напругу, читається на одному диханні. Справа в тому, що 20 років тому Фок разом з батьком був змушений терміново виїхати з дому, рятуючись від обвинувачення в жорстокому вбивстві. На тлі важкої за останнє сторіччя посухи наш герой на пару з місцевим детективом намагається з'ясувати, що ж насправді сталося з його другом. Ясно, що в маленькому містечку, крім цієї таємниці, у кожного вистачає своїх власних секретів, тож не дивно, що приїзду непроханого гостя тут не дуже раді.

"Усі мої жінки. Пробудження", Януш-Леон Вишневський

(К.: Рідна мова, 2018)

"Усі мої жінки. Пробудження"

За сюжетом цього роману, чий автор разом із перекладачкою Наталкою Сняданко будуть на Форумі видавців, немолодий математик, який, наче той Нарцис, все життя милувався своїм образом, який сам же й створив. Розбиваючи термометри, щоб лікарі ніколи не знали його справжньої температури, він у такий спосіб формував власну ідентичність, адже тепер лікарі лише мали припущення щодо стану його здоров'я, що не було для нього, як математика, істиною.

"Я готовий був прийняти лише покращену версію себе самого. Кілька хвилин тому я довідався, що в цю мою покращену версію деякі люди повірили, наче в аксіому, яку не потрібно доводити. Я не можу собі уявити, що я взагалі міг мати більше версій, ніж одна".

ле понад півроку провівши в стані коми, він дізнається від доглядачки, що для всіх відвідувачок він був різний – свій і чужий, рідний і далекий. Так само різними були жінки, який весь час до нього приходили – дочка, колишня дружина, коханки, нинішня жінка. Вони багато часу проводили біля його ліжка, і не було лише однієї, тієї, яку він кохав. І поволі наш герой починає розуміти, як неправильно він жив, і як страждали ті, хто був з ним поруч.

"Вільно за 3 місяці", Бенні Льюїс

(Х.: Фабула, 2018)

"Вільно за 3 місяці"

Мова у цій на диво практичній книжці про те, як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження. Її автор, відомий поліглот, блогер, мандрівник, дає практичні поради щодо вивчення різних мов.

"Я впевнено зайшов та привітався з усіма угорською, як відомо, однією з найважчих мов у світі, – розповідає про свої лінгвістичні пригоди автор. – Наступної миті я вловив бразильський португальський акцент, і хлопця відверто шокувало те, що ірландець розмовляє з ним його рідним португальським діалектом в одному з випадкових барів Будапешту. Згодом я впізнав подругу з Іспанії, і відразу ж вільно заговорив іспанською. Потім до нас приєдналася пара з Квебеку, тож я перейшов на квебекський діалект і французькі вислови. Тієї ночі я примудрився також поспілкуватися італійською та есперанто й, окрім того, приголомшив тайського туриста кількома фразами базовою тай¬ською мовою. Я навіть фліртував німецькою з однією німкенею, яку регулярно бачив на цих зустрічах".

Загалом у книжці наведено найефективніші методики і способи запам'ятовування нових слів, нові мовні техніки, а також дієві підказки і списки корисних безкоштовних інтернет-ресурсів. За допомогою цієї книжки читачі будь-якого віку і досвіду легко і швидко опанують будь-яку мову.

Діппер і Мейбл і прокляті скарби піратів часу

(Х.: Ранок, 2018)

Діппер і Мейбл і прокляті скарби піратів часу

Герої цієї захопливої книжки вирушають на пошуки скарбів Піратів Часу. Їх чекають карколомні та небезпечні пригоди в майбутньому і в минулому – на Дикому Заході і в Середньовіччі. Але найцікавіше в цій історії те, що саме читач може вибрати, куди друзі вирушать далі і що саме робитимуть у наступну мить. Чи будуть вони грабувати потяг, як справжні бандити з вестерна, а чи зустрінуться з драконом в печері.

Утім, слід бути обережним, адже у такий спосіб можна привести героїв не лише до скарбів, але й туди, звідки немає виходу, наприклад, у тимчасовій тупик. Тож маємо заманливу можливість будувати майбутнє, тобто конструювати сюжет, вибирати місця дії і приймати рішення за самих героїв. Які, слід додати, й без того швидкі та непосидючі.

"– Прискорювач активую я! – оголосила Мейбл. – Ця кнопочка така червоненька, і це завжди так красиво! Три… два… один! - вона ляснула по кнопці долонею. На якусь мить здалося, що нічого не відбулося, аж раптом… БУ-У-У-У-У-УМ! З неймовірною, небаченою досі силою, рейсер рвонув уперед. Прискорення було таким, що Діппера і Мейбл втиснуло в сидіння. Зі швидкістю звуку вони промчали повз "Рейсер Ті" і перетнули фінішну лінію. – Ми виграли! – закричала Мейбл. – Вийшло! – підхопив Діппер. Натовп шаленів".

"Зграя", Анастасія Нікуліна

(Х.: Віват, 2018)

"Зграя", Анастасія Нікуліна

Роман про шістьох підлітків, які займаються чи то екстремальним спортом, чи кидають виклик перешкодам, міським висоткам і самим собі, насправді побудований на реальному досвіді авторки. Адже вона, як виявилося, так само була колись трейсеркою, займаючись паркуром , тобто постійно долаючи карколомні перешкоди. Тож написаному, як-то кажуть, можна вірити, крім того психологізм оповіді не дасть перепочити ані на хвилину. І не дивно, що спочатку героїв було п'ятеро, але з'явилася загадкова Таша, яка, спостерігаючи за тренуванням героїв, схотіла стати частиною команди, і пригоди розпочалися.

Бо хто, як не дівчина, може зіграти на контрасті усім ризикованим "чоловічим" трюкам. А може, вона ще одне випробування для хлопців? "Паркур – далеко не дівчачий спорт, – кажуть їй. – Для чого тобі це? Дівчина замислилася. Сказати як є? Сміятимуться. Треба щось вигадати. Думай, думай! У голові промайнула стара смішинка. – Кажуть: народжений повзати – не зможе літати. Хочу перевірити себе, чи зможу літати. – Виклик собі – це добре, – Дейв схвально кивнув. – Але чи зможеш ти себе перебороти – от у чому фішка".

І таких фішок, слід зауважити, у подальших екстремальних пригодах у романі не бракуватиме, тож варто пригодуватися до справжнього драйву.

Ігор Бондар-Терещенко, спеціально для Радіо МАКСИМУМ

Читайте також: 5 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"