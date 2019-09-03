Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Форсаж 9: Шарліз Терон не впізнали у новому образі

  • 13
Шарліз Терон змінилас стиль для Форсаж 9 - фото 1
Шарліз Терон змінилас стиль для Форсаж 9

Відома акторка Шарліз Терон здивувала прихильників кардинальною зміною іміджу для зйомок нової частини "Форсажу". Як вам така Сайфер?

44-річна американська кіноакторка Шарліз Терон не припиняє експериментувати з образами. Цього разу зірка знову змінила зачіску, але для продовження зйомок у фільмі "Форсаж 9" Першим фото вона поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників.

І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам розкішний бюст (фото)

Можна побачити, що образ Сайфер відчутно змінився, адже героїня позбулась дредів та отримала коротку стрижку. Нагадаємо, що компанію на знімальному майданчику Шарліз вже традиційно склали Він Дизель, Мішель Родрігес та інші. А прем'єра фільму "Форсаж 9" запланована на 2020 рік.

Читайте також: Смілива дівчина вагою 235 кг відповіла усім хейтерам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
  • 01 вересня, 15:15
  • 278
Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
  • 01 вересня, 19:30
  • 703
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1726807
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз