Форсаж 9: Шарліз Терон не впізнали у новому образі

Відома акторка Шарліз Терон здивувала прихильників кардинальною зміною іміджу для зйомок нової частини "Форсажу". Як вам така Сайфер?

44-річна американська кіноакторка Шарліз Терон не припиняє експериментувати з образами. Цього разу зірка знову змінила зачіску, але для продовження зйомок у фільмі "Форсаж 9" Першим фото вона поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників.

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Можна побачити, що образ Сайфер відчутно змінився, адже героїня позбулась дредів та отримала коротку стрижку. Нагадаємо, що компанію на знімальному майданчику Шарліз вже традиційно склали Він Дизель, Мішель Родрігес та інші. А прем'єра фільму "Форсаж 9" запланована на 2020 рік.

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