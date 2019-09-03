На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Форсаж 9: Шарліз Терон не впізнали у новому образі
-
- 13
Відома акторка Шарліз Терон здивувала прихильників кардинальною зміною іміджу для зйомок нової частини "Форсажу". Як вам така Сайфер?
44-річна американська кіноакторка Шарліз Терон не припиняє експериментувати з образами. Цього разу зірка знову змінила зачіску, але для продовження зйомок у фільмі "Форсаж 9" Першим фото вона поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників.
І ще: Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам розкішний бюст (фото)
Можна побачити, що образ Сайфер відчутно змінився, адже героїня позбулась дредів та отримала коротку стрижку. Нагадаємо, що компанію на знімальному майданчику Шарліз вже традиційно склали Він Дизель, Мішель Родрігес та інші. А прем'єра фільму "Форсаж 9" запланована на 2020 рік.
Читайте також: Смілива дівчина вагою 235 кг відповіла усім хейтерам
-
12:5270-річна Меріл Стріп вийшла у світ в напівпрозорій сукні
-
12:38Форсаж 9: Шарліз Терон не впізнали у новому образі
-
12:05Facebook може попрощатися з лайками: перші деталі
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
11:25Що заводить жінок: хлопець зробив сексуальні фото для коханої і став зіркою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:55Мінус 23 кг та втрата розуму: як Хоакін Фенікс готувався до ролі Джокера
-
10:27Спокуслива гравець у покер показала мокрі фото в купальнику
-
09:50Втомлені собаки, які заснули у дивних позах: епічні фото
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
08:51Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам розкішний бюст (фото)
-
08:29Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:54Фотограф з Австрії проводить виставки своїх робіт під водою: ефектні фото
-
07:32Оновлений рейтинг найбажаніших авто серед українців
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
23:51Вчені пояснили, що дозволяє спати менше
-
23:42Чому корисно додавати до страв гострі спеції
-
23:22Балерини з Нью-Йорка показали, як виглядають їх спальні
-
23:13Huawei оголосив дату презентації нових смартфонів лінійки Mate 30
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
22:42Зваблива Шарліз Терон похвалилася стрункою фігурою
-
22:21Названі продукти, які містять "вітамін молодості"
-
22:14Експерти назвали найдивніші у світі напої: від інгредієнтів стигне кров у жилах
-
21:50Питання, які варто поставити чоловікові, якщо хочеш серйозних стосунків
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
-
15:19Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника
-
12:18Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз
-
10:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
07:13Найпопулярніші міфи про молоко, в які не варто вірити
- 01 вересня
-
22:10Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу
-
19:30Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
-
17:17Як правильно реагувати на критику: метод Стіва Джобса
-
15:15100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
-
12:00Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це
-
08:27Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені
-
01:40Василь Ломаченко феєрично переміг Люка Кемпбелла: як це було
- 31 серпня
-
21:23Бо львівські – особливі: Jerry Heil вразила мережу несподіваним зізнанням
-
19:555 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало
-
17:505 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю
-
14:27Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:15Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
-
10:29Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних
-
08:15Погода в Україні 31 серпня: у кількох областях пройдуть грози
- 30 серпня
-
22:21Названо ідеальний зріст для заняття сексом