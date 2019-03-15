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Форрест Гамп: улюблений фільм отримає ремейк

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Оригінальна картина була удостоєна шести статуеток Оскар - фото 1
Оригінальна картина була удостоєна шести статуеток Оскар / Maxim

В Індії знімуть ремейк культового фільму Форрест Гамп. Над фільмом почнуть працювати вже восени 2019 року, а ще – він вийде на хінді.

Головну роль в індійському варіанті зіграє актор і режисер Аамір Хан. В оригінальній стрічці, що вийшла на екрани в 1994 році, Форреста Гампа зіграв Том Хенкс.

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Режисером ремейка стане індійський постановник Адва Чандан. А перший фільм створив Роберт Земекіс. Індійський Форрест Гамп вийде на хінді під назвою Lal Singh Chadha.

Початок зйомок очікується восени 2019 року. Нагадаємо, оригінальна картина була удостоєна шести статуеток Оскар, у тому числі за найкращий фільм, найкращу режисуру і найкращу чоловічу роль.

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Джерело: hollywoodreporter
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