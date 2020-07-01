Форрест Гамп та інші: журналісти склали рейтинг неполіткоректних фільмів

У рейтинг потрапив фільм Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді"

Через загибель Джорджа Флойда і масові протести у США стрімінгові сервіси почали переглядати своє ставлення до застарілих культурних норм у деяких фільмах. Це й надихнуло журналістів Variety скласти рейтинг неполіткоректних стрічок.

Нагадаємо, що раніше HBO прибрав оскароносну картину "Віднесені вітром" зі свого каталогу. Згодом фільм повернули, але доповнили його коментарем про історичний контекст.

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Мабуть, саме це й підштовхнуло журналістів скласти свій рейтинг картин, які можна назвати неполіткоректними. Зазначимо, що вони не лише назвали стрічки, а й пояснили, чому вони потрапили до антирейтингу.

"Одного разу в... Голлівуді". Фільм-ностальгія по старому Голлівуду, який бачить в меншинах, феміністках і хіпі загрозу своєму усталеному добробуту.

"До зустрічі з тобою". Герой з інвалідністю вирішує накласти на себе руки.

"Мовчання ягнят". У фільмі в негативному контексті використовується образ трансперсони: головний герой, серійний маніяк, носить жіночий одяг і використовує макіяж.

"Форрест Гамп". Фільм негативно виставляє протести й активістів, а головного героя звуть на честь діда, який причетний до Ку-клукс-клану.

"Святковий готель". В одній зі сцен герой фільму співає пісню "Авраам" на честь Лінкольна у гримі темношкірої людини.

"Шукачі". Головний герой шукає свою племінницю, викрадену індіанцями, і не приховує расистських поглядів.

"Правдива брехня". Люди з арабських країн представлені у фільмі фанатиками і терористами.

"Дитячий час". У фільмі показана лесбійська пара, але одна з героїнь вирішує покінчити з життя самогубством.

"Індіана Джонс і Храм долі". Фільм стереотипно показує Індію і традиції індуїзму.

"Брудний Гаррі". Головний герой працює поліцейським і сам часто діє проти правил.

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