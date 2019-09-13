Ford влаштував найбільше у світі зібрання Мустангів

На полігоні Ford в бельгійському місті Ломмел зібралося близько 1 300 спорткарів Mustang. Справжній рай для автомобілістів!

Американська компанія Ford встановила світовий рекорд, зібравши наймасовіший захід, присвячений потужним спорткарам Mustang.

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Відео зборів опубліковано на YouTube-каналі Ford Europe. Зібрання відвідали 1326 Мустангів з різних країн, різних поколінь і модифікацій, що випускали з 1964 року.

Власники спорткарів брали участь в хореографічному шоу, влаштованому до 55-річного ювілею легендарного Мустанга. Над полігоном також підняли винищувач P51 Mustang, який дав назву однойменному спортивному автомобілю.

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