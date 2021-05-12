Ford розкрив ім'я та дату прем'єри електричного пікапа F-150

Компанія Ford опублікувала перший відеотизер електричної версії свого бестселера, F-150, і розкрила деякі подробиці про новинку. Пікап з повністю "зеленою" силовою установкою отримає ім'я F-150 Lighting ("Блискавка") та дебютує 19 травня, а продажі почнуться у середині 2022 року.

З новинкою Ford відродить ім'я Lightning, яке вперше використали для позначення "гарячих" модифікацій F-Series у 1993 році, йдеться у пресрелізі. Модель SVT Lightning першого покоління отримала 240-сильний V8 5.8, але вже у другому проміняла його на компресорний V8 5.4 потужністю 385 кінських сил, потрапивши до Книги рекордів Гіннесса як найшвидший пікап у світі (236,57 км/ год).

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Тепер же назва Lightning отримає нове значення й вказуватиме на електричну силову установку, яку Ford обіцяв зробити найпотужнішою за всю історію лінійки.

За словами глави Ford Джима Ферлі, електричний F-150 буде динамічнішим, ніж паливний пікап-рекордсмен (0-97 км/год за 5,2 секунди), і постійно вдосконалюватиметься шляхом оновлення софту "по повітрю". У рух повнопривідний електропікап приводитиме двомоторна силова установка, а очікуваний запас ходу складе не менш як 483 кілометрів. Крім цього, його батареї зможуть забезпечити електроенергією цілий будинок у разі вимкнення електрики, як і у позашляховика GMC Hummer EV.

Ймовірно, за габаритами та пропорціями електричний F-150 буде схожий з бензиновими пікапами. Його передок вінчає діодна смуга, простягнута по верху решітки радіатора з тривимірним малюнком, а вантажна платформа прикрашена написом Lightning з літерою Т, стилізованою під блискавку.

У салоні очікується велика кількість технологічних нововведень і великі дисплеї – ймовірно, вони будуть не менші, ніж у Ford F-150 Raptor, який дебютував з двома 12-дюймовими екранами приладової панелі та мультимедійної системи.

Прем'єра електричного пікапа F-150 Lightning відбудеться 19 травня. Прийом замовлень відкриється навесні 2022 року. Виробництво налагодять на новому підприємстві Rouge Electric Vehicle Center у місті Дірборн, штат Мічиган.

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