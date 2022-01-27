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Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського

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Гроші, отримані за Ford Bronco, спрямують на благодійність - фото 1
Гроші, отримані за Ford Bronco, спрямують на благодійність

Цього тижня в американському штаті Аризона відбудеться аукціон Barrett-Jackson. Під час нього компанія Ford спільно з центром допомоги бездомним Pope Francis Center запропонують до покупки унікальний позашляховик Bronco у модифікації Pope Francis Center First Edition.

Усі отримані кошти з продажу автомобіля передадуть благодійній організації. Дороблену машину надав генеральний директор дилерського центру Ford Девід Фішер-молодший, пише Motor.

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Ексклюзивний Bronco – модифікований позашляховик, побудований на базі виконання First Edition. Кузов автомобіля пофарбований у класичний білий колір Wimbledon White, який відсутній на палітрі актуальної моделі, але пропонувався для класичного Bronco. Крім того, позашляховик обладнаний білими колесами Detroit Steel Wheels, сріблястою радіаторною решіткою та силовим модульним бампером Ford Performance. По всьому кузову моделі спеціалісти додали червоні акценти, а також прикрасили Bronco емблемами з написами First Edition та Pope Francis Center.

Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493965
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493964
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493974
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493971
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493970
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493972
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493967

Салон позашляховика виконаний у чорно-білій гамі, яку доповнюють елементи червоного кольору. Серед інших доробок Bronco отримав додаткове освітлення на даху, трубчасті двері з фірмового каталогу Genuine Ford Accessories, систему гачків Molle для кріплення вантажу, а також сейф.

Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493969
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493968
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493973
Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського - фото 493963

Напередодні Ford представив найпотужніший Bronco, який отримав приставку Raptor. Точних технічних характеристик компанія не розкрила, проте фахівці натякнули, що віддача агрегату становить близько 400 кінських сил.

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