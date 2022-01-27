Ford пустить з молотка унікальний Bronco, побудований для Папи Римського

Цього тижня в американському штаті Аризона відбудеться аукціон Barrett-Jackson. Під час нього компанія Ford спільно з центром допомоги бездомним Pope Francis Center запропонують до покупки унікальний позашляховик Bronco у модифікації Pope Francis Center First Edition.

Усі отримані кошти з продажу автомобіля передадуть благодійній організації. Дороблену машину надав генеральний директор дилерського центру Ford Девід Фішер-молодший, пише Motor.

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Ексклюзивний Bronco – модифікований позашляховик, побудований на базі виконання First Edition. Кузов автомобіля пофарбований у класичний білий колір Wimbledon White, який відсутній на палітрі актуальної моделі, але пропонувався для класичного Bronco. Крім того, позашляховик обладнаний білими колесами Detroit Steel Wheels, сріблястою радіаторною решіткою та силовим модульним бампером Ford Performance. По всьому кузову моделі спеціалісти додали червоні акценти, а також прикрасили Bronco емблемами з написами First Edition та Pope Francis Center.

Салон позашляховика виконаний у чорно-білій гамі, яку доповнюють елементи червоного кольору. Серед інших доробок Bronco отримав додаткове освітлення на даху, трубчасті двері з фірмового каталогу Genuine Ford Accessories, систему гачків Molle для кріплення вантажу, а також сейф.

Напередодні Ford представив найпотужніший Bronco, який отримав приставку Raptor. Точних технічних характеристик компанія не розкрила, проте фахівці натякнули, що віддача агрегату становить близько 400 кінських сил.

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