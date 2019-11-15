Ford проти Ferrari: усі шокуючі перевтілення актора Крістіана Бейла в кіно

Крістіан Бейл відомий не тільки чудовою акторською грою, а й майстерними перевтіленнями. Він настільки стрімко втрачав-набирав вагу для ролей, що його часом важко було впізнати. З нагоди виходу фільму "Ford проти Ferrari" ми зібрали головні перетворення Бейла.

У свої 45 Крістіан Бейл не боїться експериментувати зі зовнішністю та щоразу дивує фанатів фантастичними перевтіленнями. Згадуємо визначні ролі британського актора в кіно, для яких він змінювався до невпізнання.

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"Американський психопат" (American Psycho), 2000

У той час Крістіан Бейл не був фанатом спорту, та йому довелося набрати вагу і зробити тіло рельєфним. За шість тижнів до початку зйомок актору найняли особистого тренера. Щоденні тригодинні тренування та правильне харчування допомогли досягти потрібного результату.

"Влада вогню" (Reign of Fire), 2002

Для ролі винищувача драконів в постапокаліптичному світі Бейл поправився ще на два кіло і додав у параметрах. Підсумкова вага – 83-84 кг.

"Машиніст" (The Machinist), 2004

Це найстрашніше перевтілення актора. Йому довелося грати виснаженого чоловіка, що страждає від безсоння. Бейл схуд приблизно на 30 кілограмів за чотири місяці, скинувши вагу до 55 кіло при зрості в 183 см. При цьому режисер Бред Андерсон не просив його про це – і був шокований, коли побачив актора в перший день зйомок.

"Бетмен: Початок" (Batman Begins), 2005

Перед Бейлом постало нове завдання – набрати м'язову масу за шість тижнів. Він поправився до 100 кілограмів, але скинув 10, щоб бути не таким величезним.

"Рятівний світанок" (Rescue Dawn), 2006

Крістіан Бейл у фільмі Рятівний світанок

У цьому фільмі Крістіану довелося схуднути на 25 кілограмів, щоб зіграти полоненого німця Дітера Денглера. Підсумкова вага актора склала 61 кіло.

"Темний лицар" (The Dark Knight), 2008

Бейл знову повернувся до образу Бетмена і поправився на 25 кілограмів!

"Боєць" (The Fighter), 2010

Актор зіграв колишнього боксера, який сидить на наркотиках. Для ролі Крістіан схуд до 66 кілограмів. В образ Бейл влився дуже органічно, за що отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Темний лицар: Відродження легенди" (The Dark Knight Rises), 2012

Крістіан Бейл у фільмі Темний лицар: Відродження легенди

Тут Бейл повернув звичні для Бетмена 90 кіло. На диво, у всій трилогії актор виглядає однаково – навіть після суттєвих коливань ваги.

"Із пекла" (Out of the Furnace), 2013

Для ролі замученого працівника заводу актор схуд і набув худорлявої статури.

"Американська афера" (American Hustle), 2013

Це перша роль, де Бейлу довелося зіграти товстуна. Він поправився з 67 до 92 кілограмів, наростивши пивний животик.

"Вихід: Царі і боги" (Exodus: Gods and Kings), 2014

Для ролі Мойсея Крістіан схуд, але не до стану дистрофіка, як він це робив зазвичай.

"Влада" (Vice), 2018

Крістіан Бейл у фільмі Влада

Крістіан Бейл набрав 20 кіло, щоб зіграти колишнього віцепрезидента США Діка Чейні. Також актор поголив голову, відбілив брови і за допомогою вправ зробив шию ширшою і товщою, щоб стати копією Чейні.

"Ford проти Ferrari", 2019

У новому фільмі Бейл зіграв британського гонщика Кена Майлза. І хоча після "Влади" актор заявляв, що більше не буде худнути або товстіти через вік і стан здоров'я, він таки не дотримався обіцянки та знову вразив перевтіленням. Оскільки йому необхідно було керувати гоночним болідом, а він "насилу в нього залазив", за кілька місяців Бейл скинув 20 кілограмів.

А ви вже оцінили нову роботу актора? Пишіть у коментарях!

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