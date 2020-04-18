Ford придумав браслет, який боротиметься з поширенням коронавірусу

У зв'язку з пандемією COVID-19, фахівці американського автомобільного концерну Ford вирішили зобов'язати співробітників своїх заводів носити спеціальні "розумні" браслети. Вони зможуть повідомляти про небезпечне зближення з колегами.

Американські експерти охорони здоров'я визначили, що безпечна відстань, на яку можуть наближатися один до одного люди, становить 1,8 метра. Тому "розумні" браслети починатимуть вібрувати, якщо співробітники, котрі працюють на виробництві, не будуть дотримуватися цієї дистанції.

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Подібні пристрої "соціального дистанціювання" дозволять керівництву корпорації віддалено зчитувати показники браслетів і відслідковувати, наскільки співробітники дотримуються правил безпеки.

Браслет повідомлятиме про порушення дистанції

Наразі нові пристрої тестують добровольці компанії, що працюють на заводі у Плімуті, штат Мічиган. Після завершення випробувань, фахівці Ford планують почати серійне виробництво "розумних" браслетів, які використовуватимуться співробітниками після відновлення компанією виробництва.

Ford планує почати перезапуск виробничих потужностей на початку травня. Крім браслетів, усі співробітники отримають маски та пластикові захисні щитки. Також всім робочим щодня вимірюватимуть температуру.

Зазначимо, що 15 березня закрилося найбільше підприємство Ford за межами США, розташоване на сході Іспанії. Після виявлення випадків коронавірусу у трьох співробітників, компанія ізолювала всіх робітників і повністю зупинила виробництво.

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