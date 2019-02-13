Ford представив смарт-ліжко, яке допоможе спати з комфортом

Інженери компанії Ford придумали, як повернути собі законну частину ліжка без зайвих сварок. Вони розробили прототип ліжка Ford Lane-Keeping Bed, оснащений технологією, яку використовують в автомобілях.

В машинах вона стежить за розміткою дороги та допомагає водієві безпечно триматися у потрібній смузі. Таку ж технологію вони застосували в ліжках, щоб навіть найбільш злісні порушники території знали своє місце.

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За допомогою спеціальних датчиків ліжко фіксує перевагу на одній зі сторін і завдяки вбудованій конвеєрній технології повертає того, хто спить в початкове положення, де у кожного партнера своя половина матраца.

"Люди найбільш уразливі під час сну, тому ми прокидаємося, коли хтось несподівано торкається нас. Якщо хтось займає нашу частину ліжка, цей захисний механізм спрацьовує. Це руйнує стосунки", – вважає доктор Ніл Стенлі, експерт зі сну і автор книги "Як спати добре".

Ліжко потурбується про те, щоб ваша половина ліжка була лише вашою

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