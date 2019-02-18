Ford представив найпотужніший в історії Focus ST

Європейський офіс Ford офіційно представив новий "заряджений" Focus ST. Машина стане конкурентом для Volkswagen Golf GTI і Golf GTD завдяки 276-сильному бензиновому і 187-сильному дизельному двигунів.

Новий Ford Focus ST вийшов відчутно потужнішим за попередника. Він отримав 2,3-літровий турбомотор від старшого Focus RS, що розвиває 280 к.с. і 420 Н∙м. Розгін до 100 км/год тепер займає менше 6 секунд. Альтернатива – 2,0-літровий 190-сильний турбодизель з обертовим моментом у 400 Н∙м.

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Цікаво, що відтепер обидві версії доступні не тільки з 6-ступінчастою коробкою передач, а й з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями.

"Зараджений" Ford Focus ST

"Зараджений" Ford Focus ST

"Зараджений" Ford Focus ST

"Зараджений" Ford Focus ST

У Ford Focus ST 2019 рульове управління на 15% гостріше, а пружини підвіски жорсткіші на 20% спереду і на 13% ззаду. За доплату запропоновані адаптивні амортизатори. Передні гальма збільшені у діаметрі до 330 мм, а задні – до 302 мм. Відрізнити новий Форд Фокус СТ можна за фірмовою широкою решіткою радіатора і спойлеру на даху. Також встановлено 18-дюймові литі диски.

У салоні з'явилися спортивні крісла Recaro і кермо зі скошеним ободом. В обробці використані алькантара і вставки "під карбон". Комплектацію поповнили Wi-Fi, проекційний дисплей, паркувальний автопілот і адаптивний круїз-контроль.

Салон нового Focus ST

Салон нового Focus ST

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