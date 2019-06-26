Ford представив надзвичайно компактний кросовер Puma

У Німеччині відбулася прем'єра нової моделі Ford Puma. Це компактний кросовер з найбільш об'ємним у класі багажником і широким набором доступного устаткування. До слова, за габаритами авто нагадує популярний Ford Fiesta.

Дизайн новинки у самій компанії описують як "позашляховий", однак на ділі Puma більше нагадує піднятий хетчбек. Точних габаритів у Ford поки не приводять, відомо тільки, що розміри Puma схожі з Fiesta.

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Новинка орієнтована на європейський ринок, де автомобіль запропонують з гібридною установкою з 48-вольтним стартер-генератором (BISG), який при розгоні дає додатково близько 20 Нм крутного моменту. Він працює в парі з трициліндровим бензиновим мотором EcoBoost об'ємом 1,0 л. Така установка буде доступна у двох варіантах форсування: 125 або 155 кінських сил. Трансмісія – шестиступенева "механіка". Пізніше на ринку з'явиться дизельна модифікація і варіант з "роботом".

У Ford неодноразово заявляли про те, що Puma отримала рекордний для свого класу багажник об'ємом 456 під полицею. Багажні двері можна відкрити без допомоги рук.

В оснащення Puma увійде система Co-Pilot360, здатна розпізнавати дорожні знаки та розмітку, а також попереджати про зіткнення під час руху заднім ходом і допомагати припаркувати автомобіль. Puma також отримала адаптивний круїз-контроль, систему автоматичного перемикання світла та навіть крісла з функцією масажу.

Крім цього, до списку обладнання входить цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма, бездротова зарядка для смартфонів, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном і аудіосистема Bang & Olufsen з сабвуфером і десятьма динаміками.

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